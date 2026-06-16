Zverev vence a Kopriva en Halle en su regreso tras ganar Roland Garros

El número tres del tenis mundial, Alexander Zverev, necesitó tres sets pero pudo ganar 6-3, 4-6 y 6-2 al checo Vit Kopriva (64º), este martes en la primera ronda del torneo de Halle, en su primer partido individual después de ganar Roland Garros el pasado 7 de junio.

Realmente el primer contacto con la competición después de París fue el lunes, cuando haciendo pareja con el brasileño Marcelo Melo ganó en la primera ronda del cuadro de dobles, pero esta vez era la primera que se le veía en acción en solitario desde que logró la Copa de los Mosqueteros en París.

En Halle, su rival de la final de Roland Garros, el italiano Flavio Cobolli, empezó el lunes con derrota ante el estadounidense Frances Tiafoe, por lo que no habrá reencuentro con Zverev en este torneo.

El césped no es precisamente la mejor superficie para Zverev, que ha jugado finales en todos los Grand Slam salvo en Wimbledon, donde tiene los octavos de final como techo, algo que intentará superar en la edición de este año, que arranca el 29 de junio.

El torneo de Halle es una de las citas más tradicionales previas a Wimbledon y Zverev llegó en dos ocasiones a la final, aunque sin poder levantar en ninguna de ellas el trofeo.

En la segunda ronda, Zverev tendrá como rival a Yannick Hanfmann (59º), que derribó este martes por un doble 6-2 en primera ronda al brasileño João Fonseca.

El único tenista argentino en liza este martes en Halle, Tomás Etcheverry (30º), perdió 6-3 y 6-4 ante el ruso Daniil Medvedev (7º).

-- Torneo ATP de Halle

- Individuales - Primera ronda:

Alexander Zverev (GER/N.1) derrotó a Vit Kopriva (CZE) 6-3, 4-6, 6-2

Yannick Hanfmann (GER) a João Fonseca (BRA) 6-2, 6-2

Raphaël Collignon (BEL) a Alexei Popyrin (AUS) 6-4, 6-2

Mattia Bellucci (ITA) a Alexander Bublik (KAZ/N.7) 7-6 (8/6), 6-1

Ethan Quinn (USA) a Karen Khachanov (RUS) 1-6, 6-4, 6-4

Fabian Marozsán (HUN) a Miomir Kecmanovic (SRB) 6-3, 3-6, 6-4

Hubert Hurkacz (POL) a Andrey Rublev (RUS/N.8) 6-3, 6-2

Daniil Medvedev (RUS/N.4) a Tomás Etcheverry (ARG) 6-3, 6-4

Sho Shimabukuro (JPN) a Tallon Griekspoor (NED) 6-4, 3-6, 6-4

dwi/dr/iga/cl