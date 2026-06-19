Fran Cerúndolo avanza a semifinales en Queen's, De Miñaur eliminado

El argentino Francisco Cerundolo reacciona durante su partido de cuartos de final individual masculino contra el británico Arthur Fery en el HSBC Tennis Championships en el Queens Club de Londres, Gran Bretaña, el 19 de junio de 2026. ( EFE/EPA/ANDY RAIN )

El mejor tenista argentino del ranking, Francisco Cerúndolo (27º del mundo), se clasificó este viernes a las semifinales en el torneo ATP 500 de Queen's, donde el primer cabeza de serie, el australiano Álex De Miñaur (6º), quedó eliminado.

Cerúndolo derrotó 7-6 (7/1), 3-6 y 6-4 al local Arthur Fery (140º), que participaba en la competición con una "wild card" (invitación).

En semifinales, el tenista bonaerense de 27 años se enfrentará al estadounidense Brandon Nakashima (32º), que derribó a De Miñaur en dos sets, por 7-5 y 6-3.

En la otra parte del cuadro, la semifinal será entre el estadounidense Tommy Paul (28º) y el francés Ugo Humbert 33º).

Paul venció al español Alejandro Davidovich (22º) por 6-3 y 7-6 (7/4), mientras que Humbert derribó al australiano Rinky Hijikata (104º) por 6-1 y 6-2.

Torneo ATP de Queen's

- Individual masculino - Segunda ronda:

Ugo Humbert (FRA) derrotó a Hamad Medjedovic (SRB) 2-6, 7-6 (7/4), 7-6 (7/5)

- Individual masculino - Cuartos de final:

Brandon Nakashima (USA) derrotó a Alex De Miñaur (AUS/N.1) 7-5, 6-3

Francisco Cerúndolo (ARG/N.7) a Arthur Fery (GBR) 7-6 (7/1), 3-6, 6-4

Tommy Paul (USA/N.8) a Alejandro Davidovich (ESP/N.4) 6-3, 7-6 (7/4)

Ugo Humbert (FRA) a Rinky Hijikata (AUS) 6-1, 6-2