×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Torneo de Queen's
Torneo de Queen's

Fran Cerúndolo avanza a semifinales en Queen's, De Miñaur eliminado

Se enfrentará al estadounidense Brandon Nakashima

    Expandir imagen
    Fran Cerúndolo avanza a semifinales en Queens, De Miñaur eliminado
    El argentino Francisco Cerundolo reacciona durante su partido de cuartos de final individual masculino contra el británico Arthur Fery en el HSBC Tennis Championships en el Queens Club de Londres, Gran Bretaña, el 19 de junio de 2026. (EFE/EPA/ANDY RAIN)

    El mejor tenista argentino del ranking, Francisco Cerúndolo (27º del mundo), se clasificó este viernes a las semifinales en el torneo ATP 500 de Queen's, donde el primer cabeza de serie, el australiano Álex De Miñaur (6º), quedó eliminado.

    Cerúndolo derrotó 7-6 (7/1), 3-6 y 6-4 al local Arthur Fery (140º), que participaba en la competición con una "wild card" (invitación).

    En semifinales, el tenista bonaerense de 27 años se enfrentará al estadounidense Brandon Nakashima (32º), que derribó a De Miñaur en dos sets, por 7-5 y 6-3.

    En la otra parte del cuadro, la semifinal será entre el estadounidense Tommy Paul (28º) y el francés Ugo Humbert 33º).

    Paul venció al español Alejandro Davidovich (22º) por 6-3 y 7-6 (7/4), mientras que Humbert derribó al australiano Rinky Hijikata (104º) por 6-1 y 6-2.

    Torneo ATP de Queen's

    - Individual masculino - Segunda ronda:

    Ugo Humbert (FRA) derrotó a Hamad Medjedovic (SRB) 2-6, 7-6 (7/4), 7-6 (7/5)

    - Individual masculino - Cuartos de final:

    Brandon Nakashima (USA) derrotó a Alex De Miñaur (AUS/N.1) 7-5, 6-3

    Francisco Cerúndolo (ARG/N.7) a Arthur Fery (GBR) 7-6 (7/1), 3-6, 6-4

    Tommy Paul (USA/N.8) a Alejandro Davidovich (ESP/N.4) 6-3, 7-6 (7/4)

    Ugo Humbert (FRA) a Rinky Hijikata (AUS) 6-1, 6-2

    TEMAS -

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.