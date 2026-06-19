Sabalenka reacciona a tiempo ante Bartunkova y pasa a semis en Berlín

Aryna Sabalenka, de Berarus, en acción contra Nikola Bartunkova, de la República Checa, durante su partido de cuartos de final individual femenino en el torneo de tenis WTA 500 Berlin Open en el estadio Steffi Graf, en Berlín, Alemania, el 19 de junio de 2026. ( EFE/EPA/FILIP SINGER )

Levantando un 6-2 y 4-0 en contra, la número uno mundial Aryna Sabalenka protagonizó una gran remontada en su cuarto de final ante la checa Nikola Bartunkova, este viernes en el WTA 500 de Berlín.

Sabalenka terminó ganando el partido por 2-6, 7-6 (7/2) y 6-4, para citarse en semifinales con la estadounidense Jessica Pegula, cuarta del mundo y que ganó a su compatriota Madison Keys por 7-6 (7/5) y 7-6 (8/6).

En una jornada de calor sofocante en la capital alemana, con 32 grados centígrados, Sabalenka no existió durante 57 minutos ante la 62ª jugadora del ranking WTA, que parecía lanzada hacia la victoria.

Pero la joven checa de 20 años acusó la presión y Sabalenka pudo ir remontando: del 4-0 en contra del segundo set pasó a dominar 5-4 al encadenar cinco juegos, antes de llevarse esa manga en el tie-break y luego en la tercera llegó a ir perdiendo 4-3, antes de un último acelerón para conseguir la victoria en 2 horas y 23 minutos, ganando una batalla tanto física como mental.

En la otra mitad del cuadro, la checa Linda Noskova (13ª del mundo) se deshizo de la española Paula Badosa (exnúmero dos mundial, caída al puesto 142º) por 6-1 y 6-3.

Noskova se medirá en semifinales con la filipina Alexandra Eala (35ª), que en el último partido del día sorprendió a la ucraniana Elina Svitolina (8ª) con un 6-3 y 6-4.

Torneo WTA de Berlín

- Individual femenino - Cuartos de final:

Aryna Sabalenka (BLR/N.1) derrotó a Nikola Bartunkova (CZE) 2-6, 7-6 (7/2), 6-4

Jessica Pegula (USA/N.3) a Madison Keys (USA) 7-6 (7/5), 7-6 (10/8)

Linda Noskova (CZE/N.8) a Paula Badosa (ESP) 6-1, 6-3

Alexandra Eala (PHI) a Elina Svitolina (UKR/N.6) 6-3, 6-4