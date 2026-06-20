Jessica Pegula frena a Sabalenka, número uno del mundo, y avanza a la final de Berlín

La estadounidense Jessica Pegula, número 4 del ranking WTA, se impuso en tres sets (6-2, 6-7 (4/7), 6-0) este sábado a la N.1 del mundo, Aryna Sabalenka, en semifinales del torneo WTA 500 de Berlín, donde jugará por el título el domingo ante la checa Linda Noskova.

En busca de un duodécimo título en el circuito profesional, que sería el segundo sobre la hierba berlinesa después del cosechado en 2024, Pegula se enfrentará a la checa Linda Noskova (13ª), que se impuso a la filipina Alexandre Eala (35ª), verduga en en la capital alemana de la kazaja Elena Rybakina, número 2 del mundo, en primera ronda, y de la número 8 mundial, la ucraniana Elina Svitolina, en cuartos de final.

En su 13º duelo ante Sabalenka (9-3 a favor de la bielorrusa antes de este partido), pero sólo el primero sobre hierba, Pegula cerró el partido con un rotundo 6-0 tras dos horas y 13 minutos de un partido que se vio interrumpido por la lluvia en el tie-break del segundo set.

"No es número 1 del mundo por nada. Aunque me habría encantado ganar en dos sets, estoy igual de feliz de haberme llevado el partido en tres mangas y con un tercer set con un marcador contundente", celebró Pegula.

Su rival el domingo, Noskova, de 21 ans, que venció 6-2, 6-4 en 1h09 a Eala, disputará el domingo su primera final sobre césped y tratará de añadir un segundo título a su palmarés, dos años después de haber ganado el WTA 500 de Monterrey (México).