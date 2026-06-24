Se reanuda torneo de clasificación a Wimbledon tras avería en sistema de arbitraje

La tenista estadounidense Serena Williams entrena en las pistas de práctica del All England Lawn Tennis and Croquet Club en Wimbledon, al suroeste de Londres, antes del Campeonato de Wimbledon de 2026. ( AFP/GLYN KIRK )

La segunda ronda del torneo de clasificación de Wimbledon se reanudó el miércoles hacia las 13h30 locales (12h30 GMT) tras una interrupción de poco más de una hora causada por una avería del sistema de arbitraje electrónico.

Con una temperatura por encima de los 30 ºC en Roehampton, barrio al suroeste de Londres donde se disputa la clasificación, dieciséis partidos fueron suspendidos hacia las 12h15 locales (11h15 GMT).

Luego de varios minutos de dudas y de conversaciones con los jueces de silla, los jugadores fueron enviados a los vestuarios.

Sistema de arbitraje

Anunciada inicialmente a las 11h45 GMT, la reanudación se aplazó primero a las 12h00 GMT, luego a las 12h15 GMT y finalmente a las 12h25 GMT.

Desde 2025 Wimbledon ha reemplazado los jueces de línea por un sistema de arbitraje automatizado, siguiendo los pasos del Abierto de Australia y del US Open.

Entre los cuatro torneos de Grand Slam solo Roland Garros sigue contratando a jueces de línea. Para los organizadores del torneo sobre la arcilla parisina, el sistema de arbitraje electrónico es menos fiable sobre tierra que sobre hierba o pista dura.