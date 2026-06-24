Los tenistas intensificarán su protesta financiera en Wimbledon

Wimbledon es el tercero de los torneos grandes del ciclo anual del tenis ( FUENTE EXTERNA )

Las figuras del tenis tienen pensado intensificar en Wimbledon su protesta contra un reparto de ingresos que consideran injusto en su deporte y anunciaron este miércoles de que sus conferencias de prensa de la primera semana del torneo londinenses serán limitadas a quince minutos.

En su texto explican que esa duración hace referencia al porcentaje de ingresos que perciben ahora (un poco menos del 15%) de parte de los grandes torneos.

En Roland Garros, la protesta de los tenistas se limitó a las conferencia de prensa previas al inicio del torneo, las del tradicional "Media Day".

Dotación récord 2026

"Después de consultas exhaustivas con los jugadores y jugadoras de los dos circuitos (ATP y WTA), sus representantes escribieron a la dirección de Wimbledon para informar de la acción planteada, a la vez que aplaudieron el aumento del 20% de la cantidad de las dotaciones financieras en relación a la anterior edición del torneo", escribieron en su texto.

Para la edición 2026 de Wimbledon, que comienza el lunes 29 de junio, la dotación alcanza un nivel récord de 64,2 millones de libras (84,5 millones de dólares) respecto a los 53,5 millones de libras del año pasado.

Se trata "de lejos del mayor aumento anual de la historia del torneo", avanzaron este mes los organizadores de Wimbledon.

En su carta del miércoles, los tenistas recuerdan que el año pasado propusieron que la dotación global fuera elevada este año a 71 millones de libras (93,4 millones de dólares).

En Roland Garros, varios tenistas explicaron que la protesta emprendida no era contra los periodistas.

"No es contra vosotros, solo estamos luchando por un porcentaje más justo", explicó entonces la número uno del tenis femenino, la bielorrusa Aryna Sabalenka.

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