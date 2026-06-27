El regreso de Serena encabeza las historias a seguir en Wimbledon

Apenas unas semanas después de un caótico Abierto de Francia, los mejores tenistas del mundo regresan al gran escenario en Wimbledon.

Es difícil imaginar que Jannik Sinner sufra otra eliminación temprana en un Grand Slam o que un jugador proveniente de la clasificación haga una gesta de Cenicienta hasta la final, pero por eso es que se juegan los partidos.

Aquí te presentamos cinco historias a seguir cuando comience la primera ronda este lunes en el All England Club.

El regreso de Serena

Serena Williams nunca usó la palabra "retirarse" cuando anunció que estaba "evolucionando fuera" del tenis en un artículo de la revista Vogue en agosto de 2022.

La redacción de Williams siempre dejó la puerta abierta a un posible regreso, una posibilidad que se hizo realidad hace dos semanas en el Queen's Club de Londres, donde formó pareja en dobles con Victoria Mboko.

Ahora, el ícono estadounidense saltará a la pista tanto en individuales como en dobles en Wimbledon tras recibir una invitación (wild card) para ambas competiciones.

Nadie sabe qué esperar de Williams o cuánto durará este regreso, pero el fuego competitivo claramente sigue ardiendo dentro de la 23 veces campeona de Grand Slam en individuales.

Aunque la jugadora de 44 años mostró el óxido esperado en los dos partidos de dobles que dividió (una victoria y una derrota) en la antesala de Wimbledon, Williams también reaccionó rápido en la red y desplegó la potencia bruta que alguna vez la llevó a la cima.

Su servicio en su primer partido de vuelta alcanzó las 120 mph (193 km/h), lo que la mantendrá competitiva mientras intenta pulir los demás elementos de su juego.

Ninguna cabeza de serie querrá cruzarse con Williams en las primeras rondas. Ha conquistado el trofeo Venus Rosewater en siete ocasiones, quedando solo por detrás de Martina Navratilova en la Era Abierta.

Lo mismo puede decirse de la competición de dobles, donde Williams formará pareja con su hermana mayor Venus para buscar una séptima corona en el torneo.

¿La mejor oportunidad de Djokovic para el número 25?

Estancado en 24 Grand Slams desde que derrotó a Daniil Medvedev en la final del US Open de 2023, Novak Djokovic se sitúa justo por delante de Williams en la lista histórica de todos los tiempos.

Aunque la leyenda serbia ha firmado varias trayectorias profundas desde su último triunfo —incluyendo un par de apariciones en finales—, no ha logrado rematar la faena.

El Campeonato de Wimbledon 2026 podría ser la mejor oportunidad de Djokovic para conseguir ese esquivo vigesimoquinto trofeo de Grand Slam.

El jugador de 39 años no tendrá que preocuparse por Carlos Alcaraz, quien se encuentra fuera de las canchas por segundo grande consecutivo debido a una lesión en la muñeca.

También cuenta con un historial formidable en el All England Club, acumulando un récord de 102-13 en su carrera y estando a solo un título de igualar la marca de ocho coronas individuales de Roger Federer. Además, Djokovic ha llegado a las semifinales o más allá en cada una de sus últimas siete participaciones, siendo sus únicas derrotas en ese lapso ante Sinner y Alcaraz.

Si bien tener un servicio potente es sin duda una ventaja sobre hierba, es el soberbio desplazamiento en pista de Djokovic lo que lo ha convertido en uno de los mejores jugadores de la historia en esta superficie.

No obstante, su estado físico sigue siendo una incógnita, ya que no disputó ningún torneo previo de preparación sobre césped. Aun así, Djokovic adoptó el mismo enfoque para el Abierto de Australia de este año y alcanzó la final.

Sinner busca la redención

El sorprendente colapso de Sinner en segunda ronda ante Juan Manuel Cerúndolo en el Abierto de Francia supuso su eliminación más temprana en un Grand Slam desde que cayó en la misma ronda en París tres años atrás.

El italiano ha sufrido físicamente en el pasado bajo altas temperaturas y humedad, y esos problemas reaparecieron en Roland Garros cuando el calor superó a Sinner, dejando al cuatro veces campeón de Grand Slam a solo un juego de la victoria.

Sinner sabe que necesitará estar preparado para esos factores climatológicos en Wimbledon y en cualquier otro torneo de cara al futuro. Se ha sometido a pruebas y está entrenando en condiciones de mayor calor para evitar que la historia se repita.

"En el futuro, siempre intentaremos entrenar donde las condiciones puedan ser más cálidas, porque siento que cada torneo es cada año más y más caluroso, así que va a ser importante", comentó Sinner a los periodistas en un reciente torneo de exhibición en Londres, incluyendo a Charlie Eccleshare de The Athletic.

El descanso adicional que Sinner obtuvo tras su pronta eliminación en el Abierto de Francia también debería venirle bien. El número 1 del mundo apenas tuvo un respiro entre marzo y mayo, período en el que conquistó cinco títulos Masters 1000 consecutivos.

Cuando Sinner salte a la cancha en Wimbledon para su partido de primera ronda, habrá pasado más de un mes desde la última vez que compitió.

Cuidado con Eala

A Serena no le favoreció el sorteo, ya que es muy probable que se enfrente a la estrella emergente Alexandra Eala en la segunda ronda.

La jugadora de 21 años tuvo una actuación consagratoria en el Abierto de Miami del año pasado, derrotando a Jelena Ostapenko, Madison Keys e Iga Swiatek en su camino hacia su primera semifinal de un WTA 1000.

Desde entonces ha seguido escalando en la clasificación y es la primera jugadora nacida en Filipinas en ser cabeza de serie en un Grand Slam.

Eala ha demostrado ser una jugadora de calidad sobre hierba durante su breve paso por el circuito WTA, alcanzando la final en el Abierto de Eastbourne del año pasado y levantando el segundo título de su carrera a principios de junio en el Abierto de Birmingham.

Continuó con esa inercia llegando a las semifinales en el Abierto de Berlín, donde eliminó a una Donna Vekic en gran forma, a la campeona de Wimbledon 2022 Elena Rybakina y a la cuatro veces semifinalista de Grand Slam Elina Svitolina.

La zurda tiene un récord de apenas 1-5 en cuadros principales de Grand Slam, pero quizás este sea el torneo en el que finalmente cause un gran impacto.

El cuarto de la muerte

Varios jugadores podrían emerger del cuarto cuadrante del cuadro masculino. El flamante ganador de un Grand Slam, Alexander Zverev, fue eliminado en la primera ronda de Wimbledon hace un año y esta vez tendrá un reto inmediato frente al número 37 del mundo, Alexander Blockx.

Taylor Fritz, semifinalista de Wimbledon en 2025, se enfrentará en su debut al favorito local Jack Draper. Draper, conocido por su gran servicio, lidera el historial directo entre ambos por 3-2, pero se ha perdido la mayor parte de la temporada debido a diversas lesiones.

Si Fritz logra superar a Draper, le esperan bastantes obstáculos antes de un posible enfrentamiento en cuartos de final contra Zverev. Su potencial rival de tercera ronda, Gabriel Diallo, es otro sacador estruendoso que llevó a Fritz a cinco sets en Wimbledon el año pasado.

Frances Tiafoe y Alexander Bublik probablemente aguarden en los octavos de final. Tiafoe venció recientemente a Fritz en la final del Abierto de Halle, mientras que Bublik cuenta con un par de títulos sobre hierba en su palmarés.