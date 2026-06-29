Joao Fonseca supera molestias físicas y se clasifica a la segunda ronda de Wimbledon

Joao Fonseca en acción duRante un partido de la ATP. ( ARCHIVO/ AFP )

El tenista brasileño Joao Fonseca, número 27 del ranking ATP y cuartofinalista en Roland Garros, avanzó este lunes a segunda ronda de Wimbledon tras vencer en tres sets al español Roberto Bautista (N.183) 7-6 (7/4), 6-4, 6-3.

El carioca de 19 años, que alcanzó en 2025 la tercera ronda, requirió 2 horas y 28 minutos para sellar su victoria, y se medirá en segunda ronda con el neerlandés Jesper De Jong (N.73) o el australiano Rinky Hijikata (N.82).

Pese a una preparación sobre hierba alterada por su eliminación en primera ronda en el ATP 500 de Halle y su baja del ATP 250 de Eastbourne por molestias en el hombro derecho, el brasileño logró cerrar un partido en el que encontró especial resistencia en el primer set, que se decidió en el tie-break.

En la segunda manga, en la que ambos tenistas defendieron su servicio, logró el break en el décimo juego para cerrar en su tercera bola, mientras que en el tercer set rompió el servicio a Bautista en el segundo juego y mantuvo la distancia para cerrar el partido tras 2 horas y 28 minutos.

Sus torneos mayores en 2026

La andadura de João Fonseca en los torneos de categoría Major durante la temporada 2026 comenzó con un duro revés en el Abierto de Australia. Afectado notablemente por una lesión crónica en la zona lumbar que ya había condicionado su preparación a principios de año, el brasileño no pudo desplegar su tenis habitual y cayó eliminado en la primera ronda de Melbourne ante el estadounidense Eliot Spizzirri en cuatro sets (6-4, 2-6, 6-1 y 6-2).

Esta temprana derrota encendió las alarmas de su equipo de trabajo, forzándolo a priorizar su recuperación física antes de afrontar las siguientes giras del circuito.

La redención absoluta para el tenista carioca llegó sobre la tierra batida de Roland Garros. En las canchas de París, Fonseca demostró una impresionante madurez mental al completar dos remontadas consecutivas tras perder los dos primeros sets: primero ante Dino Prižmic y luego en una batalla épica frente a la leyenda Novak Djokovic.

Posteriormente, revalidó su gran momento al dejar en el camino al exfinalista Casper Ruud en los octavos de final, desatando la euforia de los aficionados y confirmando su comodidad en los grandes escenarios de la ATP.

El histórico camino del joven de 19 años en el Grand Slam francés concluyó en la ronda de los cuartos de final, donde fue frenado por el checo Jakub Menšík en tres reñidos parciales.

A pesar de quedarse a las puertas de las semifinales, esta sobresaliente campaña previa a Wimbledon significó su mejor resultado histórico en un torneo de esta envergadura y consolidó su estatus como la principal raqueta del tenis de Brasil.