Rafael Jódar, de apenas 19 años, pisa fuerte sobre la hierba de Wimbledon en su debut

El español Rafael Jodar ejecuta un revés durante su partido de primera ronda del cuadro individual masculino contra el británico Felix Gill en el torneo de Wimbledon, en Londres (Reino Unido), el 29 de junio de 2026. ( EFE/EPA/NEIL HALL )

Rafael Jódar, número 26 del ranking ATP, debutó este lunes en Wimbledon con victoria, un paso más en la carrera del joven de 19 años que avanzó de ronda al igual que sus compatriotas Pablo Carreño (N.71) y Sara Sorribes (N.253 del ranking WTA).

En su primera participación sobre la hierba londinense, Jódar, que alcanzó en Roland Garros los cuartos de final, se impuso al británico Felix Gill (N.220) en tres sets 6-3, 6-3, 7-5 en 1 hora y 58 minutos.

Su rival en segunda ronda será su compatriota Carreño, que venció los dos primeros sets 6-3, 7-6 (9/7) a Denis Shapovalov (N.41) antes de que el canadiense abandonara.

También superó su entrada en liza la española Sara Sorribes que superó 6-2, 6-3 en 1 hora y 18 minutos a la andorrana Victoria Jiménez Kasintseva (N.11).

La suiza Belinda Bencic (N.11) cumplió con lo esperado y avanzó tras imponerse 6-2, 6-1 a la británica Mika Stojsavljevic, y la estadounidense Jessica Pegula (N.4) tampoco se salió del guion y venció 7-5, 6-3 a la checa Darja Vidmanova (N.92).

Así llegó al profesionalismo

El meteórico ascenso de Rafael Jódar hacia la élite del profesionalismo comenzó a consolidarse internacionalmente cuando se consagró campeón del Abierto de Estados Unidos Júnior en 2024. Tras este notable éxito, el tenista madrileño decidió forjar su madurez competitiva en el exigente circuito universitario de Estados Unidos con la Universidad de Virginia.

Allí tuvo una campaña excepcional que le valió el reconocimiento como el debutante nacional del año de la ITA, demostrando una rápida adaptación física y mental antes de tomar la firme decisión de dejar la elegibilidad colegial para volcarse de lleno al circuito ATP.

La transición del joven de 19 años al profesionalismo superó todas las expectativas de los portales especializados debido a la velocidad de su progresión.

A finales de 2025, Jódar protagonizó un avance espectacular al conquistar de forma consecutiva tres títulos del ATP Challenger Tour, un hito que en el tenis español solo habían logrado a su edad figuras de la talla de Carlos Alcaraz y Nicolás Almagro.

Esta racha no solo catapultó su ranking desde fuera de los 900 mejores del mundo, sino que además le aseguró un boleto directo para competir en las prestigiosas Next Gen ATP Finals en Yeda.

Bajo la constante tutela técnica de su padre, el presente año 2026 ha sido el de su definitiva consagración en el circuito mayor de la ATP. El diestro de 1.91 metros estrenó su palmarés profesional al conquistar su primer título ATP 250 en Marrakech, para luego deslumbrar en el Masters de Madrid alcanzando los cuartos de final tras derrotar al "Top 10" Álex de Miñaur.

Estos resultados, sumados a sus cuartos de final en Roland Garros y a su reciente e imponente debut en Wimbledon, lo han llevado a tocar el puesto número 23 del ranking mundial, posicionándose formalmente como la raqueta número tres de España.