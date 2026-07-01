El Masters WTA deja Arabia Saudita y se muda a Indian Wells

La WTA deja Arabia Saudita y se va a Indian Wells ( FUENTE EXTERNA )

El Masters de la WTA, que reúne en cada final de temporada a las ocho mejores jugadoras del año, se disputará en noviembre en Indian Wells (Estados Unidos) y no en Riad, donde estaba previsto, anunció el miércoles el organismo que dirige el circuito femenino de tenis.

La capital saudita acogió el Masters en 2024 y 2025, y tenía previsto hacerlo también en 2026, pero finalmente hubo un cambio de planes para un torneo cuya vigente campeona es la número dos mundial, la kazaja Elena Rybakina.

La otra jugadora que se coronó en Riad fue Coco Gauff, en la edición de 2024, el año en el que el torneo se mudó allí desde Cancún (México), que lo había albergado en 2023, con la polaca Iga Swiatek como campeona.

La noticia de este miércoles marca el regreso del Masters a Estados Unidos, cuatro años después de la edición que acogió Fort Worth en 2022 y que ganó la francesa Caroline Garcia.

- Cancelaciones y aplazamientos -

"La WTA ha pedido relocalizar las Finales WTA (nombre oficial actual del Masters femenino). La Federación Saudita de Tenis aceptó esta propuesta y las dos organizaciones decidieron poner fin al acuerdo" que les unía inicialmente por tres años, comentaron en un comunicado.

Varios eventos deportivos previstos en Oriente Medio han sido cancelados o aplazados en los últimos meses, desde que los ataques israelíes y estadounidenses contra Irán dieron inicio el pasado 28 de febrero a una guerra en la región.

No se dio en cualquier caso un motivo oficial para motivar el cambio de sede del Masters WTA de 2026.

Indian Wells, en el desierto de California, es un lugar destacado del calendario del tenis por acoger anualmente, cada marzo, un torneo de categoría ATP Masters 1000 (hombres) y WTA 1000 (mujeres), las segundas en importancia detrás de los cuatro del Grand Slam.

"Va a ser raro ir a jugar a Indian Wells en noviembre", donde el torneo de marzo se realiza al aire libre, comentó desde Wimbledon Coco Gauff, actualmente número siete mundial.

"Tengo curiosidad por saber si se jugará de día o de noche. Espero que de día, de noche creo que hará un poco de fresco", apuntó.

- Inversiones en el circuito -

Arabia Saudita, eso sí, no desaparece del mapa del tenis, donde está precisamente muy presente, hasta el punto de que su fondo público de inversión (PIF) ha adherido su nombre a modo de patrocinio a las clasificaciones mundiales ATP y WTA.

En 2028, el reino acogerá además un nuevo Masters 1000 de la ATP que probablemente se organizará en el mes de febrero, después del Abierto de Australia.

El PIF cuenta además con varios "embajadores" oficiales entre jugadores del circuito, como el italiano Matteo Berrettini, la española Paula Badosa o el francés Arthur Fils.

El mítico extenista español Rafa Nadal, ganador de 22 títulos del Grand Slam y retirado desde noviembre de 2024, es por su parte embajador de la Federación Saudita de Tenis.

El PIF se ha mostrado recientemente más selectivo en sus inversiones deportivas, retirando principalmente su apoyo al circuito de golf disidente LIV, pero el tenis parece seguir siendo una de sus apuestas.

"El tenis es uno de los deportes que pensamos que va a crecer muy rápidamente", añadió una fuente saudita. "Hay muchas infraestructuras en Arabia Saudita y gusta a las nuevas generaciones. Ese deporte cumple todos los criterios", concluyó.

Pese a que el Masters WTA finalmente ha estado poco tiempo en Arabia Saudita, la Federación de ese país celebra que ha servido para "aumentar la visibilidad del tenis femenino en el país y en el mundo".

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