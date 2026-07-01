Jannik Sinner pasa a tercera ronda en Wimbledon al superar un doble tie-break ante Nuno Borges

Jannik Sinner en un momento de acción del circuito de la ATP. ( FUENTE EXTERNA )

l italiano Jannik Sinner, número 1 del mundo y defensor del título en Wimbledon, se clasificó para la tercera ronda del torneo londinense al derrotar este miércoles al portugués Nuno Borges (48 del ránking) por 7-6 (7/4), 7-6 (7/2), 6-4.

Tras un debut complicado en primera ronda frente al serbio Miomir Kecmanovic (50º), al que ganó en cinco sets, el italiano de 24 años ganó esta vez en tres mangas, aunque tuvo que esforzarse para superar al portugués, que lo llevó al tie-break en dos ocasiones.

En su búsqueda de segundo título consecutivo en Wimbledon, el quinto de un Grand Slam, un mes después de su eliminación temprana, en segunda ronda, en Roland Garros, Sinner se enfrentará en tercera ronda al estadounidense Jenson Brooksby (81 del ranking).

"El segundo set fue muy duro. Estos partidos, en los que no tienes mucho el control de los mismos, me ponen muy contento cuando los gano", dijo Sinner.

"No he entrenado mucho (para esta segunda ronda), porque el primer partido fue muy largo. Hay un par de cosas que necesito mejorar. Sentí en algunos momentos que todavía necesito recuperar el ritmo", añadió el italiano.

Sinner puso fin en 2025 al reinado de dos años de Carlos Alcaraz como campeón de Wimbledon con una brillante victoria en la final sobre el español.

Wimbledon 2025

Jannik Sinner se consagró campeón de Wimbledon 2025 al vencer a Carlos Alcaraz en la final con un marcador de 4-6, 6-4, 6-4, 6-4, convirtiéndose en el primer italiano en ganar el título individual masculino en el All England Club.

Tras un inicio adverso, el número 1 del mundo impuso su tenis clínico y servicio para revertir el partido, sumando así su cuarto título de Grand Slam.

Este triunfo, logrado poco más de un mes después de una derrota ante el mismo rival, consolidó el dominio de Sinner en la cima del ranking.