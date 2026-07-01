Djokovic barre a Tsitsipas en la segunda ronda de Wimbledon

El serbio Novak Djokovic, octavo del ranking mundial en la actualidad, se impuso con autoridad este miércoles al griego Stefanos Tsitsipas, para pasar a tercera ronda de Wimbledon, donde se enfrentará al francés Arthur Rinderknech, que ocupa el puesto 28 de la clasificación ATP.

El siete veces campeón del torneo, que busca en Londres, a sus 39 años, conquistar un histórico vigesimoquinto título de Grand Slam, venció por 6-3, 6-4 y 6-2 al griego, que fue número 3 del mundo y ahora ocupa el puesto 87 del ranking.

Rendimiento de Djokovic

Después de esta derrota, Tsitsipas, de 27 años, no logra superar a Djokovic desde 2019 y ahora queda con un balance de apenas dos victorias en quince partidos contra el serbio.

Después de un debut complicado el lunes frente al chino Wu Yibing (102 del mundo), Djokovic mostró una mayor eficacia contra Tsitsipas.

El serbio rompió el servicio del ateniense en su única oportunidad de quiebre, cuando el primer set estaba 2-1, y volvió a hacerlo en el momento clave del segundo parcial, con el marcador igualado 4-4.

Jugadores clasificados

El tercer set fue claramente favorable al serbio, pese a un último intento de reacción del griego, que llegó a tener dos puntos de quiebre (15-40) cuando Djokovic sacaba para cerrar el partido con ventaja de 5-2.

Djokovic se une en la tercera ronda al vigente campeón y gran favorito del torneo, el italiano Jannik Sinner, al cuarto del ranking, el canadiense Felix Auger-Aliassime, y al que fue número uno mundial, el ruso Daniil Medvedev, ahora noveno en la clasificación mundial, quienes también lograron su pase este miércoles.

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