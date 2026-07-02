Alexander Zverev gana y busca perfilarse como la gran amenaza de Wimbledon

El alemán Alexander Zverev en acción durante su partido de segunda ronda de individuales masculinos contra el francés Valentin Royer en el campeonato de Wimbledon en Londres, Gran Bretaña, el 02 de julio de 2026. ( EFE/EPA/TOLGA AKMEN )

El alemán Alexander Zverev, reciente campeón de Roland Garros y tercero en el ranking mundial, pasó este jueves a tercera ronda del torneo londinense de Wimbledon al vencer al francés Valentin Royer (75º del la clasificación ATP) por 6-1, 6-3 y 7-6 (7/3).

Zverev, de 29 años, busca en el pasto londinense convertirse en el séptimo tenista de la era Open en conquistar de forma consecutiva Roland Garros y Wimbledon.

Zverev, que nunca ha brillado en Wimbledon, tiene una gran oportunidad de alcanzar al menos los cuartos de final por primera vez en su décima participación, ya que el italiano Jannik Sinner y el serbio Novak Djokovic están en la otra mitad del cuadro.

El segundo cabeza de serie, que ha disputado tres finales de Grand Slam, se enfrentará al estadounidense Marcus Giron, número 92 del mundo, en la tercera ronda.

Además de ganar Roland Garros en 2026, Zverev fue finalista del US Open (2020) y del Abierto de Australia (2025).

Sin embargo en Wimbledon nunca ha superado la cuarta ronda, a la que llegó en 2017, 2021 y 2024.

Cambio de actitud

Alexander Zverev ha llegado a Wimbledon 2026 con un notable cambio de mentalidad, impulsado por la conquista de su primer título de Grand Slam en la arcilla de Roland Garros hace pocas semanas.

Históricamente, el césped ha sido la superficie más desafiante para el número tres del mundo.

Sin embargo, el tenista alemán ha logrado canalizar la confianza obtenida en París para afrontar la abrupta transición hacia los pastos británicos, asumiendo su rol como uno de los máximos favoritos en la parte baja del cuadro.

A pesar de haber revelado recientemente una fuerte alergia estacional al césped que le genera constantes estornudos durante las prácticas, Zverev ha demostrado una evolución en su juego adaptativo sobre esta superficie tan rápida.

En su debut de primera ronda en la Cancha Central, tuvo que batallar intensamente frente al belga Alexander Blockx en un encuentro dominado por los saques, donde el alemán terminó imponiéndose en tres exigentes desempates por 6-4, 6-7, 7-6 y 7-6.

La clave de su mejoría radicó en su fortaleza en los momentos de mayor presión y en la efectividad de su primer servicio, con el cual ganó más del 80 por ciento de los puntos en cada set.

Con su victoria de este jueves ante Royer, Zverev ha alcanzado su victoria número 50 a nivel de circuito sobre pistas de hierba natural.

El propio tenista reconoció a los medios oficiales que el rodaje y el paso de los años le están permitiendo descifrar los movimientos idóneos en una superficie donde antes solía sufrir.

Con un tenis mucho más agresivo desde el fondo, desplazamientos medidos para evitar resbalones y la ambición renovada, el oriundo de Hamburgo busca firmar en este 2026 el mejor resultado de su trayectoria en el All England Club.