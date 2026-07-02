Taylor Fritz cumple el trámite en Wimbledon y espera por Diallo o Sonego en tercera ronda

El estadounidense Taylor Fritz en acción durante su partido de primera ronda del cuadro individual masculino contra el serbio Dusan Lajovic en el torneo de Wimbledon, en Londres (Reino Unido), el 30 de junio de 2026. ( EFE/EPA/NEIL HALL )

El estadounidense Taylor Fritz, séptimo favorito, alcanzó por tercera vez consecutiva la tercera ronda del torneo de Wimbledon tras ganar su problemas a su compatriota Patrick Kypson por 6-2, 6-2 y 7-5.

El estadounidense, que jugará en dieciseisavos con el ganador del partido entre el canadiense Gabriel Diallo y el italiano Lorenzo Sonego, fue finalista en Stuttgart, que perdió contra Ben Shelton, y en Halle una semana después, donde cayó ante su compatriota Frances Tiafoe.

"Pensaba que mi rodilla iba a sufrir más en césped pero ha respondido bien", dijo el norteamericano tras el partido que estuvo de baja unos meses tras una dolencia en esa zona en la pierna derecha y que resolvió en dos horas.

Empezó bien

Taylor Fritz ha iniciado su camino en Wimbledon 2026 con una enorme solidez en su juego, respaldado por las buenas sensaciones físicas en su rodilla derecha tras meses de inactividad.

En su debut en la primera ronda, el sexto cabeza de serie estadounidense se impuso con autoridad al serbio Dušan Lajovic por un triple 6-3, 6-4 y 6-3 en la Cancha 1, un estreno dominante que disipó las dudas sobre su adaptación a la superficie tras optar por no competir en Eastbourne para cuidar su físico.

Fritz complementó su tenis con un llamativo apartado estético, saltando a la pista este jueves con un blazer blanco inspirado en el clásico atuendo de Roger Federer de 2007, antes de vencer a Kypson.