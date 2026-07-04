Zverev avanza con firmeza en un torneo de Wimbledon que pierde a Rybakina y a Swiatek

El reciente vencedor de Roland Garros, el alemán Alexander Zverev, pasó este sábado a octavos de Wimbledon, igualando su mejor actuación en el torneo londinense, que perdió a favoritas como la kazaja Elena Rybakina y la polaca Olga Swiatek, mientras que la legendaria estadounidense Serena Williams renunció a los dobles por lesión.

Zverev, tercer jugador mundial, venció de forma convincente al estadounidense Marcos Girón (92 del ranking), por 6-2, 7-6 (7/4) y 6-4.

"Estoy muy feliz de haber ganado en tres sets. Quiero seguir así y disputar muchos más grandes partidos", señaló Zverev.

En octavos de final, Zverev se enfrentará al checo Jirí Lehecka (14 del mundo), que venció al español Jaume Munar (44 del ranking), por 6-4, 6-4, 4-6 y 6-4.

En Wimbledon, el alemán nunca ha superado la cuarta ronda, los octavos, a la que llegó en 2017, 2021 y 2024.

Además de ganar Roland Garros en 2026, Zverev fue finalista del US Open (2020) y del Abierto de Australia (2025).

Por su parte, el australiano Alex de Miñaur, sexto del ranking ATP, se impuso en tercera ronda, por 6-2, 5-7, 6-2 y 6-4, al estadounidense Zachary Svajda (66 del mundo).

- Derrotas de varias favoritas -

En la competición femenina, la kazaja Elena Rybakina, número dos del mundo, cayó en tercera ronda, como el año pasado, por 7-6 (7/4) y 6-1, ante la belga Elise Mertens, que ocupa el puesto 27 del ranking.

La kazaja, ganadora de Wimbledon en 2022 y del Abierto de Australia en enero pasado, aspiraba, con un buen recorrido en Londres, a convertirse por primera vez en la número uno mundial, desbancando a la bielorrusa Aryna Sabalenka, que lídera el ranking desde 2024 y que pasó el viernes a octavos.

También cayó en tercera ronda la polaca Iga Swiatek, número 3 del mundo y defensora del título de Wimbledon, tras perder con la filipina Alexandra Eala (N.32), por 7-6 (11/9), 6-2.

Este año, la polaca cayó en cuartos del Abierto de Australia y en octavos en Roland Garros.

La seis veces campeona de títulos de Grand Slam todavía no ha levantado ningún trofeo este 2026.

Otra tenista eliminada este sábado en tercera ronda fue la estadounidense Amanda Anisimova, número 6 del mundo y finalista de 2025 en Wimbledon, al perder, por 3-6, 6-2 y 6-3, ante su compatriota Madison Keys, 22 del mundo y campeona del Abierto de Australia en 2025.

- Baja por lesión de Serena -

Por su parte, la leyenda estadounidense del tenis Serena Williams anunció su baja en los dobles, donde iba a competir junto a su hermana Venus, al no poder recuperarse de una lesión en la rodilla, sufrida el martes en su derrota en la competición individual.

Las hermanas Williams tenían previsto jugar el sábado, pero Serena anunció horas antes del partido que su rodilla no se había recuperado tras una torcedura en la derrota en primera ronda contra la australiana Maya Joint, 87 del ranking, en su regreso a la competición individual cuatro años después de su retirada.

"Estoy destrozada por tener que retirarme de los dobles", dijo la jugadora de 44 años en Instagram.

El director de Wimbledon, Jamie Baker, había justificado el viernes el inusual aplazamiento del debut de la estadounidense junto a su hermana Venus, de 46 años, en dobles, afirmando que se le estaba dando "todo el tiempo posible".

"Me torcí la rodilla (en su partido de individuales) al final del primer set, pero haré todo lo posible para estar lista para los dobles", había anunciado Serena.

La menor de las Williams, ganadora de 23 títulos del Grand Slam en 'singles', había disputado el martes su primer partido oficial en competición individual desde 2022 en la derrota ante la australiana Maya Joint.

Motivada por jugar frente a sus dos hijas, nacidas en 2017 y 2023, Serena Williams había vuelto a la competición en dobles a principios de junio.

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