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Wimbledon
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La estadounidense Pegula logra el primer billete a cuartos de final en Wimbledon

La finalista del US Open de 2024 se impuso por 4-6, 6-3, 6-1 a Jovic

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    La estadounidense Pegula logra el primer billete a cuartos de final en Wimbledon
    Jessica Pegula (AFP)

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    La estadounidense Jessica Pegula, cuarta del ranking mundial, ganó este domingo a su compatriota Iva Jovic, que ocupa el puesto 16 en la clasificación, para ser la primera tenista en Wimbledon, en las pruebas femenina y masculina, en pasar a cuartos de final.

    Trayectoria de Jessica Pegula

    La finalista del US Open de 2024 se impuso por 4-6, 6-3, 6-1 a Jovic, que a los 18 años disputaba sus primeros octavos de final en Wimbledon, después de haber llegado a cuartos en el Abierto de Australia en enero.

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    • Pegula, de 32 años, con su pase a cuartos de final igualó su mejor actuación en Wimbledon, tres años después de haber alcanzado ya esa misma ronda del torneo.

    psr/dam/

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