Cobolli sorprende a De Miñaur y ya está en cuartos de final de Wimbledon

El italiano Flavio Cobolli, número 10 del mundo y reciente finalista de Roland Garros, se clasificó el lunes para los cuartos de final de Wimbledon tras imponerse al australiano Alex De Miñaur (5 del ranking), por 7-5, 7-6 (7/4) y 6-3.

El australiano, de padre uruguayo y madre española, ha sido cuartofinalista siete veces en torneos de Grand Slam, incluida una vez en Wimbledon, en 2024, algo que no podrá lograr esta vez.

Avances femeninos

En la prueba femenina, la ucraniana Marta Kostyuk y la belga Elise Mertens también lograron el pase a cuartos de final, por primera vez en ambos casos en su carrera.

La ucraniana, decimotercera jugadora mundial, venció por 6-4, 6-4 a la estadounidense Ashlyn Krueger (102 del ranking, procedente de la fase previa).

Tras alcanzar su primera semifinal de Grand Slam en Roland Garros a principios de junio, Kostyuk (24 años) intentará llegar a semifinales de forma consecutiva en un torneo de Grand Slam.

La rival de la ucraniana en cuartos será la italiana Jasmine Paolini, que ocupa el puesto 17 del ranking y que fue finalista de Wimbledon en 2024.

Paolini se impuso este lunes a la filipina Alexandra Eala (32 de la WTA) por 6-4, 4-6, 6-3.

La italiana alcanza por tercera vez en su carrera los cuartos de final de un Grand Slam, después de Roland Garros y Wimbledon en 2024.

Por su parte, la belga Elise Mertens (27 del mundo) se impuso por 6-4, 6-4 a la checa Marie Bouzkova (23 del ranking femenino).

Derrotada tres veces en octavos de final en Wimbledon, la belga consiguió este lunes, a los 30 años, alcanzar por primera vez los cuartos en la prueba individual de la prueba londinense, donde ya ha ganado dos títulos en dobles (2021, 2025).

El mejor resultado de Mertens en individuales en un Grand Slam es una semifinal en el Abierto de Australia 2018.

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