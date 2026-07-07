Sinner frena el sueño de Struff y se planta en las semifinales de Wimbledon

Jannik Sinner en un momento de acción del circuito de la ATP. ( FUENTE EXTERNA )

El italiano Jannik Sinner, número uno del mundo y vigente campeón de Wimbledon, logró este martes el pase a semifinales del torneo londinenses, en el que busca su segundo título, tras ganar al alemán Jan-Lennard Struff, 74 del ranking, por 7-5, 7-6 (7/4) y 6-3.

A sus 36 años, Struff se convirtió en el jugador de más edad en llegar a cuartos de un Grand Slam en la era Open.

Sinner logró la cuarta victoria sobre el alemán en otras tantas confrontaciones entre ambos.

El italiano busca en Wimbledon el quinto título de Grand Slam de su carrera, apenas un mes después de su sorprendente eliminación en segunda ronda de Roland Garros.

"Hemos trabajado mucho, especialmente después de París, intentando entender qué salió mal allí", explicó Sinner tras su victoria ante Struff.

"En cualquier caso, hoy fue un test enorme, pero me sentí realmente cómodo desde el punto de vista físico", añadió el italiano.

Posible rival

Sinner podría medirse en semifinales contra el serbio Novak Djokovic, octavo del mundo en la actualidad, que aspira a sus 39 años a lograr un histórico vigesimoquinto título de Grand Slam.

Para enfrentarse a Sinner, el serbio debe ganar este martes al canadiense Felix Auger-Aliassime, cuarto jugador mundial.

En la competición femenina, la estadounidense Coco Gauff, séptima del ranking, se clasificó para su primera semifinal en Wimbledon al derrotar a su compatriota Jessica Pegula, cuarta del mundo.

Gauff, de 22 años, que no había ganado un partido sobre hierba desde 2024 antes de encadenar cinco victorias en el césped londinense, se impuso por 4-6, 6-3, 6-3 a su rival.

La estadounidense busca su tercer título de Grand Slam, tras ganar el US Open de 2023 y Roland Garros en 2025.