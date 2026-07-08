Kostyuk y Nosková dan el gran golpe en Wimbledon y se enfrentarán en semifinales

La ucraniana Marta Kostyuk celebra la conquista del primer set durante su partido de cuartos de final de individuales femenino contra la italiana Jasmine Paolini en el torneo de Wimbledon, en Londres (Reino Unido), el 8 de julio de 2026. (Tenis, Italia, Ucrania, Reino Unido, Londres) ( EFE/EPA/DANIEL HAMBURY )

La ucraniana Marta Kostyuk, decimotercera del ranking mundial y semifinalista de Roland Garros en junio, y la checa Linda Nosková, duodécima de la clasificación, se enfrentarán en semifinales de Wimbledon tras ganar este miércoles su partidos de cuartos.

La ucraniana derrotó por 6-3 y 6-2, a la finalista de Wimbledon en 2024, la italiana Jasmine Paolini, decimoséptima del ranking.

"Hace nueve años estuve en esta cancha como espectadora viendo jugar a Roger (Federer), y regresar ahora como jugadora es algo increíble", dijo la tenista ucraniana de 24 años, tras disputar por primera vez un partido en la cancha central de Wimbledon.

Por su parte, Nosková se impuso por 6-3 y 7-5 a la belga Elise Mertens, vigesimoséptima del ranking.

La ucraniana y la checa se verán las caras el jueves, mientras que en la otra semifinal, el mismo día, se enfrentarán la checa Karolína Muchová (novena del ranking) y la estadounidense Coco Gauff (séptima), campeona del US Open en 2023 y de Roland Garros en 2025.

Tras finalizar la temporada de tierra batida con un balance de 16 victorias y una sola derrota, Kostyuk no había ganado un partido sobre césped desde el verano boreal de 2024, antes de encadenar cinco triunfos consecutivos este año en Wimbledon.

Un gran salto

Por su parte, Nosková, de 21 años, que conquistó en junio su primer título sobre césped en el torneo de Berlín, nunca había disputado hasta ahora unas semifinales de un Grand Slam.

"Las sensaciones son increíbles, como nunca antes. Para esto juego al tenis, para disputar partidos y competir en escenarios tan importantes", dijo Noskova.

El mejor resultado de la checa en un torneo de Grand Slam había sido alcanzar los cuartos de final del Abierto de Australia de 2024.

Mertens, de 30 años y doble campeona de Wimbledon en dobles, no logró alcanzar su segunda semifinal de Grand Slam en individuales, ocho años después de haber llegado a esa instancia en el Abierto de Australia.