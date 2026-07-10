Alexander Zverev vence a Arthur Féry y se clasifica a su primera final de Wimbledon

El alemán Alexander Zverev celebra su victoria en el partido de semifinales individuales masculinos contra el británico Arthur Fery en el torneo de Wimbledon, en Londres (Reino Unido), el 10 de julio de 2026. ( EFE/EPA/NEIL HALL )

El tenista alemán Alexander Zverev, reciente ganador del título de Roland Garros, confirmó este viernes su buena temporada al lograr el pase a la final del torneo londinense de Wimbledon, por primera vez en su carrera.

Zverev, de 29 años, número tres del ranking, venció con relativa comodidad, por 7-6 (7/0), 6-2 y 6-4, al británico Arthur Féry, número 114 del mundo, que jugaba Wimbledon tras recibir una invitación (wild card) del torneo londinense.

Zverev se medirá en la final al vencedor del duelo entre el número uno mundial, el italiano Jannik Sinner, último ganador del Wimbledon, y el serbio Novak Djokovic, siete veces vencedor en el pasto londinense.

En caso de ganar en la final del domingo, Zverev se convertiría en el decimocuarto jugador en la historia del tenis capaz de conquistar Roland Garros y Wimbledon la misma temporada.

Primero de su país

Zverev puede convertirse también en el primer campeón alemán del torneo masculino desde Michael Stich en 1991, mientras que en chicas la última vencedora germana fue Angelique Kerber en 2018.

El jugador alemán reemplazará el lunes, tras llegar al menos a la final de Wimbledon, al español Carlos Alcaraz, actualmente lesionado, como número dos del mundo.

Zverev nunca había superado los octavos de final en sus nueve participaciones anteriores en Wimbledon.

El alemán, que disputará su primera final en Wimbledon, había caído tres veces en octavos de final sobre la hierba londinense antes de este año (2017, 2021 y 2024).

Féry, de 23 años, nacido en las afueras de París antes de pasar su infancia y adolescencia en Londres, era el cuarto jugador masculino que, tras recibir una invitación, alcanza las semifinales de un Grand Slam, tras Jimmy Connors (US Open 1991), Henri Leconte (Roland Garros 1992) e Ivaniševic.