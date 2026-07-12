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Abierto de Wimbledon
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Sinner revalida el título de Wimbledon tras remontar a Zverev

El italiano solo cedió el primer set y se repuso para los siguientes tres

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    Sinner revalida el título de Wimbledon tras remontar a Zverev
    Jannik Sinner, de Italia, celebra con el trofeo tras ganar la final individual masculina contra Alexander Zverev, de Alemania, en el Campeonato de Wimbledon en Londres, Gran Bretaña, el 12 de julio de 2026. (EFE/EPA/NEIL HALL)

    El italiano Jannik Sinner, número uno mundial del tenis, confirmó su reinado este domingo al ganar su segundo título de Wimbledon, tras derrotar, en una final en la que cedió el primer set, al alemán Alexander Zverev.

    En un partido ajustado entre el primero y el tercero del ranking mundial, sin la presencia en este torneo del número dos, el español Carlos Alcaraz, ausente por lesión, Sinner se impuso por 6-7 (7/9), 7-6 (7/2), 6-3 y 6-4.

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