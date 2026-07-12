Sinner revalida el título de Wimbledon tras remontar a Zverev
El italiano solo cedió el primer set y se repuso para los siguientes tres
El italiano Jannik Sinner, número uno mundial del tenis, confirmó su reinado este domingo al ganar su segundo título de Wimbledon, tras derrotar, en una final en la que cedió el primer set, al alemán Alexander Zverev.
En un partido ajustado entre el primero y el tercero del ranking mundial, sin la presencia en este torneo del número dos, el español Carlos Alcaraz, ausente por lesión, Sinner se impuso por 6-7 (7/9), 7-6 (7/2), 6-3 y 6-4.