El dilema de Alcaraz y la amenaza de Zverev agitan el reinado de Sinner

Carlos Alcaraz (centro a la izquierda), junto a Alexander Zverev durante la premiación de Roland Garros en 2024. ( FUENTE EXTERNA )

Finalizado el domingo con la victoria del número 1 del mundo Jannik Sinner contra su nuevo perseguidor en el ranking ATP, el alemán Alexander Zverev, la edición 2026 de Wimbledon garantiza una segunda mitad de temporada más disputada que el aplastante duopolio Sinner-Alcaraz que marcó el año 2025.

Es cierto que el patrón italiano del circuito ha reafirmado su autoridad con su primer título Grand Slam de 2026, el segundo consecutivo sobre el pasto londinense y el quinto de su palmarés.

Pero en la final de Wimbledon Alexander Zverev le mostró una verdadera resistencia en el inicio del encuentro, y el reciente ganador de Roland Garros estuvo cerca de ponerse 2 sets a cero en la final del domingo.

"Ahora que ha acumulado la confianza tras ganar un título de Grand Slam, cree más en si mismo", valoró el domingo Darren Cahill, entrenador australiano de Sinner.

"Sabe que es capaz de ganar siete partidos en un torneo mayor (...) Si sigue mostrando ese nivel de tenis y ese estilo de juego" más agresivo que antes, Zverev "pondrá en grandes aprietos" a sus rivales, vaticinó Cahill.

Eclipsado en el debut de su carrera por el dominio compartido entre el serbio Novak Djokovic, el español Rafael Nadal y el suizo Roger Federer, el alemán "espera" seguir causando problemas a Sinner y al español Carlos Alcaraz para reproducir un nuevo 'Big 3' en la cima del tenis mundial, según declaró Zverev el domingo.

Zverev, ¿reemplazo de Djokovic?

"He progresado este año, siento que he puesto a estos dos chicos bajo presión: a Alcaraz en Australia (en semifinales, donde el español necesitó cinco sets para avanzar) y a Jannik aquí. No les he ganado esta temporada, pero diría que les he llevado al límite", valoró Zverev, que ha perdido cuatro de las cinco finales de Grand Slam que ha disputado.

Para Djokovic, que a sus 39 años seguía siendo el principal rival para Sinner y Alcaraz en los Grand Slam, Wimbledon llegó a su fin en semifinales.

El serbio, con 24 títulos de Grand Slam en su palmarés, reconoció la "realidad que hay que aceptar" tras caer 6-4, 6-4, 6-4 contra el N.1 del mundo.

"He perdido contra el mejor jugador. He estado uno o dos niveles por debajo de él", lamentó el serbio, quien lideró durante 428 semanas en lo alto del circuito.

Wimbledon quizás haya sido el escenario en el que Zverev ha asumido el puesto de tercer hombre en discordia en detrimento de Djokovic, incluso si el alemán no da todavía por acabado a 'Djoko'.

Por detrás de Sinner, a quien considera el "mejor jugador del mundo", Zverev cree que hay "dos o tres jugadores que pueden plantar cara" al italiano.

"Probablemente tres, debemos reconocer eso a Novak", añadió.

"El tenis necesita a Alcaraz"

De cara a la próxima gran cita en el calendario, el US Open (30 de agosto - 13 de septiembre), la principal pregunta es si Carlos Alcaraz estará apto para jugar.

Lesionado de la muñeca derecha desde abril, el murciano, que arrancó el año como número 1 mundial, se impuso en enero en el Abierto de Australia, único GRand Slam que se le resistía.

Alcaraz ha comenzado ya a golpear con suavidad sirviéndose de su mano derecha, como muestra un vídeo publicado en redes sociales.

Pero de momento, el siete veces vencedor de torneos del Grand Slam no figura entre los participantes del Masters 1000 de Montreal (2-13 de agosto).

En el escenario más optimista, "Carlitos" podría volver a la acción poco antes del US Open, durante el Masters 1000 de Cincinatti (13-23 de agosto).

"Espero que Carlos vuelva, el tenis le necesita", declaró el domingo tras su victoria Jannik Sinner.