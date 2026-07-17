Juanma Cerúndolo vence a Casper Ruud y pasa a semifinales en Gstaad

El argentino Juan Manuel Cerundolo en acción durante el partido de cuartos de final contra el noruego Casper Ruud, en el Abierto de Tenis de Suiza, en Gstaad (Suiza), el 17 de julio de 2026. ( EFE / EPA / ANTHONY ANEX )

El argentino Juan Manuel Cerúndolo, 45º del mundo, sorprendió al noruego Casper Ruud, segundo cabeza de serie y número 13 del ranking ATP, este viernes en los cuartos de final del torneo sobre tierra batida de Gstaad (Suiza).

El pequeño de los hermanos Cerúndolo, que en el último Roland Garros llegó a eliminar al número uno mundial Jannik Sinner, jugará en semifinales contra el belga Raphaël Collignon (42º), que derrotó en su partido de cuartos al monegasco Valentin Vacherot (21º) por 7-6 (9/7), 4-6 y 7-5.

Juanma Cerúndolo fue subcampeón en Gstaad el año pasado.

Esta cita suiza, un torneo tradicional del verano europeo, ha sido ganado en el pasado por cinco tenistas argentinos: Guillermo Vilas en dos ocasiones (1974, 1978), José Luis Clerc (1982), Martín Jaite (1990), Gastón Gaudio (2005) y Pedro Cachín (2023).

En la otra parte del cuadro, el griego Stefanos Tsitsipas, caído actualmente al 85º puesto de la clasificación mundial, se impuso al francés Arthur Rinderknech (28º) por 6-3, 3-6 y 6-3.

En semis, el adversario del tenista heleno será otro francés, Quentin Halys (90º), que derribó por su parte al kazajo Alexander Shevchenko (100º) por 7-6 (7/5) y 6-3.

Torneo ATP de Gstaad

Individuales masculinos - Segunda ronda:

Quentin Halys (FRA) derrotó a Alexander Bublik (KAZ/N.1) 6-7 (4/7), 6-4, 7-6 (7/5)

Alexander Shevchenko (KAZ) a Dominic Stricker (SUI) 7-6 (7/5), 6-2

Individuales masculinos - Cuartos de final:

Alexander Shevchenko (KAZ) derrotó a Quentin Halys (FRA) 7-6 (7/5), 6-3

Stefanos Tsitsipas (GRE) a Arthur Rinderknech (FRA/N.4) 6-3, 3-6, 6-3

Raphaël Collignon (BEL/N.7) a Valentin Vacherot (MON/N.3) 7-6 (9/7), 4-6, 7-5

Juan Manuel Cerúndolo (ARG/N.6) a Casper Ruud (NOR/N.2) 3-6, 7-5, 6-2