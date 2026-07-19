Krejcikova derriba a la local Sakkari para llevarse el WTA 250 de Atenas

Desilusión para el público griego, que vio cómo su jugadora Maria Sakkari perdió la final del torneo WTA 250 de Atenas ante la checa Barbora Krejcikova, este domingo, por 7-6 (7/5) y 6-3 sobre superficie rápida.

Trayectoria de Krejcikova

Krejcikova, de 30 años y número 32ª del mundo, consiguió así su noveno título WTA y el primero desde su éxito en Wimbledon 2024.

Además de ese título en el All England Tennis Club de hace dos años, la tenista checa fue campeona en el pasado de otra cita del Grand Slam, Roland Garros en 2021.

Sakkari, exnúmero 3 mundial y actualmente número 37 del ranking, empezó bien, con una ventaja de 4-1, pero su rival consiguió reaccionar y forzar un tie-break que cayó del lado de la checa.

En el segundo set, la griega también empezó por delante (2-1 y saque a favor), pero su rival remontó rápidamente.

Historia del torneo Atenas

Nacida en Atenas hace 30 años, Sakkari siguió en cualquier caso los pasos de su madre, Angeliki Kanellopoulou, que fue subcampeona del torneo de Atenas en 1986.

Esta cita femenina en la capital griega se dejó de disputar en 1990 y regresó refundada al calendario WTA esta semana.

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