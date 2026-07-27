Tabilo, Fritz y Venus Williams se estrenan con triunfos en Washington

El chileno Alejandro Tabilo y el estadounidense Taylor Fritz arrancaron este lunes con victorias su participación en el torneo de Washington mientras la veterana Venus Williams avanzó también en el dobles femenino.

Tabilo, trigésimo del ranking mundial, superó al neerlandés Tallon Griekspoor (67) por 7-6 (7/3), 4-6 y 6-4 en la primera ronda de este certamen de categoría ATP 500.

El chileno se medirá en la siguiente ronda con el vencedor del partido entre el local Frances Tiafoe, sexto sembrado, y el francés Terence Atmane.

Avances y lesiones

Por su parte, Fritz, tercer cabeza de serie, venció al belga Zizou Bergs por 6-3 y 6-4 en el triunfo número 250 de su carrera en torneo de pista rápida.

El inglés Jack Draper se retiró de este torneo, parte de la gira norteamericana que culminará con el US Open, que se inicia el 30 de agosto, debido a una lesión en el brazo izquierdo que ya lo apartó de Wimbledon.

La estadounidense Venus Williams y la rusa Diana Shnaider superaron la primera ronda en el torneo de dobles femenino al vencer 6-3 y 6-4 a la noruega Ulrikke Eikeri y la estadounidense Quinn Gleason.

Resultados destacados

Williams, de 46 años, está también inscrita para el torneo de singles, en el que se estrenará el martes frente a la rusa Anastasia Potapova.

Resultados del lunes en el torneo ATP 500 de Washington

- Primera ronda

Taylor Fritz (USA/N.3) derrotó a Zizou Bergs (BEL) 6-3, 6-4

Aleksandar Vukic (AUS) a Zachary Svajda (USA) 6-3, 6-1

Lorenzo Musetti (ITA/N.4) a Matteo Arnaldi (ITA) 6-0, 3-1 y abandono

Alejandro Tabilo (CHI) a Tallon Griekspoor (NED) 7-6 (7/3), 4-6, 6-4

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