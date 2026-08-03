Las hermanas Williams reciben invitación para jugar en dobles en Cincinnati

Serena y Venus Williams tendrá otra oportunidad de sumar a sus vitrinas. ( AFP )

Las tenistas Serena y Venus Williams podrán volver a formar pareja en dobles tras recibir una invitación del WTA 1000 de Cincinnati de este mes, el último gran torneo antes del Abierto de Estados Unidos.

Las hermanas estadounidenses, que han ganado 14 títulos de Grand Slam en dobles y tres medallas de oro olímpicas, jugaron juntas por última vez en dobles en el US Open de 2022.

El lunes recibieron una invitación para participar en el certamen sobre pista dura, en el que Venus Williams, de 46 años, también jugará en individuales.

Otras invitaciones para el cuadro principal en la categoría femenina incluyen a la ganadora del Abierto de Estados Unidos de 2017, Sloane Stephens, y a sus compatriotas estadounidenses Taylor Townsend, Caroline Dolehide y Elvina Kalieva.

Serena Williams, 23 veces campeona de Grand Slam, cayó en la primera ronda de individuales del pasado Wimbledon en su primer partido individual en cuatro años.

La tenista, de 44 años, había disputado anteriormente dos partidos de dobles, pero una lesión de rodilla le obligó a cancelar sus planes de jugar junto a Venus en Wimbledon.

Su experiencia previa en Cincinnati

Serena Williams jugó por última vez en Cincinnati en 2022, cuando cayó ante la británica Emma Raducanu. Se alzó con el trofeo de individuales en dos ocasiones, en 2014 y 2015.

Otras invitaciones para el torneo de individuales, que se celebrará del 8 al 23 de agosto, fueron para la checa Darja Vidmanová y la francesa Lois Boisson.