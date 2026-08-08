Swiatek reacciona a tiempo y se mete en cuartos del Abierto de Canadá

Iga Swiatek volvió a mostrar su capacidad de reacción este sábado en Toronto. La polaca, séptima sembrada, remontó ante la ucraniana Marta Kostyuk por 3-6, 6-1 y 6-2 y avanzó a los cuartos de final del WTA 1000 de Canadá.

Kostyuk tomó rápidamente el control y se llevó el primer set al aprovechar las dificultades de Swiatek con su servicio.

La ex número uno del mundo, sin embargo, cambió por completo el partido a partir del segundo parcial: elevó la intensidad, encontró mayor profundidad con sus golpes y pasó a dominar los intercambios.

"Claramente estoy en otra dinámica. Siento que puedo desarrollar mi juego", dijo la polaca. "Hasta el final tuve bastante confianza en mi plan de juego y en mis puntos fuertes", agregó.

El triunfo tuvo además un sabor especial para la polaca, ya que Kostyuk la había eliminado en los octavos de final de Roland Garros, en mayo. Esta vez, Swiatek respondió con una remontada contundente y cerró el encuentro después de dos horas de juego.

Con la victoria, la campeona de cinco torneos de Grand Slam alcanzó su sexto cuartos de final de la temporada y el 29º de su carrera en torneos WTA 1000.

- Pegula out -

Swiatek, octava del mundo, irá por un lugar en las semifinales ante la rusa Diana Shnaider, que dio el golpe al eliminar por un doble 6-3 a Jessica Pegula, tercera favorita y campeona del Abierto de Canadá en 2023 y 2024, en poco más de una hora.

El triunfo tuvo además un sabor especial para Shnaider, que había caído ante Pegula en sus cuatro enfrentamientos anteriores, incluido el duelo de semifinales de Toronto 2024.

Shnaider, decimoquinta favorita, impuso desde el comienzo un tenis agresivo y aprovechó las condiciones de la jornada para incomodar a Pegula, que nunca encontró la manera de cambiar el rumbo del partido.

"Siento que esta semana me he sentido muy cómoda, tanto en defensa como a la hora de lanzar algunos golpes ganadores", dijo Shnaider.

"Hoy elegí un objetivo más amplio, pero a veces le pegué con mucha fuerza a la pelota", agregó la semifinalista de Roland Garros este año.

La rusa busca el sexto título WTA de su carrera y el primero desde agosto de 2025, cuando ganó en Monterrey.

- A la espera de Aryna -

Aryna Sabalenka, primera favorita, enfrentará más tarde a la rusa Ekaterina Alexandrova por el pase a los cuartos, en un partido que pondrá nuevamente en juego su condición de número uno del mundo.

La bielorrusa, líder del ranking WTA desde octubre de 2024, superó en la tercera ronda a la china Zhang Shuai sin demasiados problemas.

Elena Rybakina, por su parte, buscará aprovechar cualquier tropiezo de Sabalenka para acercarse al liderato. La kazaja, segunda preclasificada, enfrentará el domingo a la rusa Liudmila Samsonova por un lugar en los cuartos.

Mientras en Toronto las figuras del circuito femenino buscan los cuartos de final, en Montreal el Masters 1000 masculino también entró en su tramo decisivo.

El italiano Luciano Darderi, decimonoveno cabeza de serie, abrió la jornada con una remontada ante el portugués Nuno Borges. Perdió el primer set por 6-4, pero reaccionó para imponerse 6-3 y 7-5 y avanzar por primera vez a los cuartos de final de un Masters 1000 sobre pista dura.

El triunfo confirma además una temporada de gran regularidad para el italiano, que alcanzó su décimo cuarto de final del año, una marca que refleja su crecimiento en el circuito, donde ya es vigesimosegundo del mundo.

Su rival en cuartos saldrá del duelo entre el francés Arthur Rinderknech y el estadounidense Brandon Nakashima.

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