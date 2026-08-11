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Gauff se inscribe en las semifinales de Toronto por abandono de Bencic

Gauff cuenta con un balance histórico de 6-2 en partidos de la WTA contra Bencic

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    Gauff se inscribe en las semifinales de Toronto por abandono de Bencic
    Coco Gauff (AFP)

    La número cuatro del mundo, Coco Gauff, se clasificó este martes para las semifinales del WTA 1000 de Toronto por el retiro de Belinda Bencic debido a una lesión en la cadera, anunciaron los organizadores del torneo.

    La estadounidense, de 22 años, jugará el miércoles por un puesto en la final del jueves contra la ganadora del partido que disputarán este martes la japonesa Naomi Osaka, cuatro veces campeona de torneos de Grand Slam, y la número dos del mundo, la kazaja Elena Rybakina.

    Bencic, decimocuarta del ranking femenino, se retiró con el US Open, el último grande de la temporada, a punto de comenzar a finales de mes. La suiza de 29 años nunca ha llegado a una final de Grand Slam.

    Gauff cuenta con un balance histórico de 6-2 en partidos de la WTA contra Bencic. La derrotó este año en octavos de final de Wimbledon y en cuartos de Miami.

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    • Osaka y Rybakina, por su parte, sostendrán su primer enfrentamiento en la WTA.

    js/raa/ma

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