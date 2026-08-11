El español Mérida sucumbe ante el pujante Tien en el Masters 1000 de Montreal

El sorprendente recorrido del español Daniel Mérida en el Masters 1000 de Montreal concluyó este martes con una derrota en cuartos de final ante el estadounidense Learner Tien, una de las mayores promesas del circuito.

El norteamericano, decimonoveno de la ATP, superó a Mérida (63) por 6-3 y 6-2 en un duelo en el que ambos pugnaban por sus primeras semifinales de un torneo Masters 1000.

El codiciado boleto se lo quedó Tien que, a los 20 años y ocho meses, es el estadounidense más joven en unas semifinales de Masters 1000 desde que Andy Roddick lo logró en Toronto en 2002 a los 19 años.

Proyección de jugadores

Con Tien, que garantizó escalar hasta el undécimo lugar de la ATP, son tres los estadounidenses en semifinales de Montreal.

Tien chocará el miércoles ante el defensor del título, Ben Shelton, mientras que Brandon Nakashima lo hará ante Rafael Jódar, de 19 años y nueva sensación del tenis español.

Mérida, de 21 años, trataba de seguir los pasos de Jódar pero se estrelló con una dominante versión de Tien, que dictó el ritmo del partido con su potente zurda.

Aún así, el español dio un paso de gigante en su carrera en Montreal ya que nunca antes había pisado unos cuartos de final de un torneo ATP sobre pista dura.

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