Swiatek conquista su primer trofeo del año en el WTA 1000 de Toronto

La polaca Iga Swiatek celebró este jueves su ansiado primer título de la temporada con una rotunda victoria frente a la kazaja Elena Rybakina en la final del torneo WTA 1000 de Toronto.

Swiatek, ex número uno mundial, sólo necesitó de 75 minutos para batir a una exhausta Rybakina por 6-2 y 6-3.

Inmersa en el peor año de su carrera, Swiatek no llegaba a una final desde su última victoria en el torneo de Seúl en septiembre de 2025.

Pero su triunfo del jueves, el primero en Canadá, le permite reactivar un excelso palmarés que ya luce 12 coronas WTA 1000, categoría sólo inferior a los Grand Slams, con sólo 25 años.

"Estoy muy feliz por este torneo. Significa muchísimo para mí porque todos estos últimos meses no fueron fáciles", declaró la ganadora.

"Me alegra mucho haber seguido enfocada en crecer, en cambiar un poco mi juego, en mejorar, a pesar de todas las opiniones que mucha gente tiene sobre mí cada día en internet".

"No es fácil lidiar con todo eso", aseguró. "Quiero dedicar este título a todas las personas que están lidiando con juicios injustos y odio. Sigan adelante, sigan creciendo, sigan enfocándose en ustedes mismos, porque ustedes saben qué es lo mejor para ustedes".

Swiatek engordó su palmarés con el título 26 de su carrera y reforzó su confianza para la gran cita del Abierto de Estados Unidos, que arranca el 30 de agosto en Nueva York.

- "El depósito estaba medio vacío" -

Seis veces campeona de Grand Slam, Swiatek reencontró sus mejores sensaciones en las pistas rápidas de Canadá.

Este jueves desbordó por velocidad y precisión a una Rybakina que pareció pagar los esfuerzos de una exigente semana.

La vigente campeona del Abierto de Australia remontó sets en contra en los cuartos de final del martes ante Naomi Osaka y en las semifinales del miércoles ante Coco Gauff, en una batalla que terminó pasada la medianoche.

Diecisiete horas después, Rybakina no logró igualar la vertiginosa intensidad del tenis de Swiatek, que atacó su mejor arma, el servicio, con un break en el primer juego.

Rybakina desaprovechó sus dos oportunidades para quebrar en el sexto juego y Swiatek volvió a romperle el saque para llevarse el primer set tras poco más de 20 minutos.

En la segunda manga la polaca tampoco se vio en apuros gracias a su infalibilidad en los momentos clave, capitalizando sus tres primeras oportunidades de break del partido.

"Me cuesta encontrar las palabras. Hoy el depósito estaba medio vacío. Lo di todo, pero no fue suficiente", admitió Rybakina, de 27 años.

Aunque sigue sin triunfar en Canadá, la kazaja sumó valiosos puntos en su persecución del número uno mundial de Aryna Sabalenka, que estuvo cerca de asaltar en Canadá.

Este jueves se disputará también la final del Masters 1000 de Montreal entre los estadounidenses Brandon Nakashima y Ben Shelton, defensor del título.

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