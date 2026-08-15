El argentino Thiago Tirante elimina a Novak Djokovic en la segunda ronda de Cincinnati

El argentino Thiago Agustín Tirante recibe las felicitaciones del serbio Novak Djokovic tras su partido en la quinta jornada del Abierto de Cincinnati, disputado en el Lindner Family Tennis Center el 15 de agosto de 2026 en Mason, Ohio. ( MATTHEW STOCKMAN/GETTY IMAGES/AFP )

Debut y despedida: el gigante serbio Novak Djokovic cayó este sábado en la segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati, donde jóvenes como Martín Landaluce, Daniel Vallejo y Alexandra Eala avanzaron en una jornada de nuevo alterada por la lluvia.

Disminuido por problemas físicos y el calor y la humedad en Ohio, el dueño de 24 títulos de Grand Slam protagonizó una de las sorpresas del torneo al sucumbir ante el argentino Thiago Tirante por 2-6, 6-4 y 6-4 en dos horas y 44 minutos de juego.

"No fue un partido agradable para mí por como me sentía", dijo el ex número uno mundial en conferencia de prensa. "Es una cuestión de salud que me viene molestando durante los últimos años, sobre todo cuando hay calor y humedad, los nervios la empeoran y eso fue lo que pasó".

Nole, de 39 años, era una de las grandes atracciones del antepenúltimo Masters 1000 de la temporada tras las ausencias por lesión del número uno del mundo, Jannik Sinner, y del español Carlos Alcaraz.

Pero fue efímera su presencia en el último torneo preparatorio para el Abierto de Estados Unidos, el último Grand Slam del año, que se jugará a finales de mes en Nueva York.

El actual número cinco de la ATP llegará a Flushing Meadows hecho un mar de dudas debido a su situación física.

En Cincinnati, donde se consagró en 2018, 2020 y 2023,dio reiteradas muestras de dolor, tanto en sus rodillas como espalda. Y, además, cayó ante un rival que esta semana ingresó por primera vez al Top-50.

"Es la mejor victoria de mi carrera, creo que hice un buen trabajo dentro de la cancha y manejé muy bien los nervios jugando contra una leyenda como Novak", celebró un emocionado Tirante, de 25 años.

El renacer de Landaluce

El platense enfrentará en la tercera ronda al español Martín Landaluce (67°), quien derrotó más temprano al semifinalista del pasado Roland Garros, el italiano Matteo Arnaldi.

El madrileño de 20 años preservó la ventaja que tuvo en el arranque y se impuso 6-4, 4-6 y 6-4 tras dos horas y 33 minutos de juego.

El partido, como todos los de la jornada matutina, tuvo una interrupción de hora y media por cuenta de las lluvias que han bañado el antepenúltimo Masters 1000 de la temporada desde los clasificatorios.

Landaluce, que en su estreno derrocó al ex número cuatro del mundo Jack Draper, sepultó una mala racha de cinco torneos consecutivos sin ganar su segundo partido y se anotó su undécimo triunfo en Masters 1000.

La victoria del ibérico no fue la única de la nueva camada de tenistas, una lista que puede aumentar con la entrada en acción del español Rafael Jódar, decimosegundo favorito.

El paraguayo Daniel Vallejo, número 70 de la ATP, apeó al monegasco Valentin Vacherot con un doble 6-3 y se matriculó por segunda vez en su carrera en la tercera ronda de un Masters 1000.

Ya lo había conseguido en abril, en la arcilla de Madrid, donde fue despachado por el italiano Flavio Cobolli.

Vallejo, de 22 años, buscará unos inéditos octavos de final ante el ganador entre el estadounidense Tommy Paul y el polaco Hubert Hurkacz.

Eala sin desafinar

En el certamen femenino, de categoría WTA 1000, la local Amanda Anisimova ratificó su favoritismo como novena cabeza de serie al apear por 6-2 y 6-3 a la turca Zeynep Sönmez.

La ex número tres del mundo pugnará por el pase a octavos ante una de las nuevas sensaciones del tenis, Alexandra Eala, decimoséptima preclasificada.

"No nos hemos enfrentado todavía (en el circuito profesional). Está teniendo una gran temporada, un año increíble y es una gran jugadora, con muchos fans", dijo Anisimova, número 10 de la WTA.

La joven de 21 años, ganadora de su primer título profesional en Washington a comienzo de mes, avanzó gracias al retiro de Elena-Gabriela Ruse cuando la contienda iba 6-1 y 3-0 a su favor.

Eala volvió a contar con la fiel fanaticada filipina que ya le demostró su apoyo durante la conquista de Washington.

La jornada en el certamen femenino tuvo como punto álgido el sólido paso de la estadounidense Jessica Pegula, número tres del mundo, ante la suiza Simona Waltert.

Pegula se impuso por 6-3 y 6-2 y extendió a 22 partidos su racha de estrenos victoriosos en torneos WTA 1000.