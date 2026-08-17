Iga Swiatek viene de atrás y elimina a María Sákkari para pasar a octavos de final en Cincinnati

Iga Swiatek en acción durante un partido de la WTA. ( ARHCIVO/ AFP )

La polaca Iga Swiatek, ex número uno del mundo, evitó un adiós precoz en el WTA 1000 de Cincinnati este lunes al remontar frente a la griega María Sákkari y se convirtió en la primera clasificada a octavos de final.

Campeona en Toronto la semana pasada, tras vencer a la kazaja Elena Rybakina en la final, Swiatek se impuso 4-6, 6-1 y 6-1 en casi dos horas de juego.

La monarca defensora tuvo un paso muy enredado en el primer set, en el que salvó cinco puntos de quiebre pero acabó por sucumbir ante una Sákkari, número 32 del escalafón WTA, que la liquidó con cinco aces.

En la segunda y tercera mangas recompuso el camino y avasalló a su adversaria, quien nunca había superado los cuartos de final en el certamen preparatorio para el US Open, el último Grand Slam de la temporada.

"Quise empezar a presionarla para que ella no tuviera demasiadas oportunidades. Estoy feliz de que en el segundo set me puse a trabajar y jugué un poco mejor porque ella empezó a cometer errores", dijo la vencedora.

"Supe que el momento había cambiado un poco y que era el momento de presionarla", agregó.

Swiatek, actual número cinco del ranking mundial, luchará con una rival francesa por un puesto en la ronda de las ocho mejores: Diane Parry o Lois Boisson.

Así ganó en 2025

La consagración de Iga Swiatek en el WTA 1000 de Cincinnati 2025 se concretó tras una exhibición de tenis prácticamente perfecta, en la que no cedió un solo set a lo largo de todo el torneo.

En el partido por el campeonato, la polaca derrotó a la italiana Jasmine Paolini con parciales de 7-5 y 6-4, demostrando su habitual frialdad en momentos cucial. Con esta victoria, Swiatek no solo defendió con éxito los puntos del año anterior, sino que sumó el undécimo título de categoría WTA 1000 a su palmarés profesional.

El camino hacia la gloria en las canchas de cemento de Ohio incluyó superar un exigente cuadro repleto de las mejores raquetas del mundo. En las rondas previas, Swiatek impuso su devastador juego de fondo y su excelente movilidad para despachar a rivales de élite, destacando una electrizante victoria en las semifinales frente a la kazaja Elena Rybakina.

Aquella victoria sirvió como el impulso anímico ideal para llegar a la gran final con el ritmo y la confianza necesarios para levantar el trofeo en el certamen previo al Abierto de Estados Unidos.

El impacto de este triunfo trascendió la vitrina de trofeos de la jugadora de Varsovia. Al quedarse con la corona de Cincinnati en 2025, Swiatek consolidó su estatus como la tenista más dominante del verano norteamericano y recuperó el puesto número dos del ranking mundial de la WTA.