Venus Williams y Stephens, entre las invitadas para el US Open

Las excampeonas Venus Williams y Sloane Stephens figuran entre las tenistas que recibieron este martes invitaciones para el cuadro principal del US Open por parte de la Asociación de Tenis de los Estados Unidos.

Quedó una plaza de invitación sin cubrir tanto en el cuadro masculino como en el femenino para el último Grand Slam del año, que se celebrará en Nueva York del 30 de agosto al 13 de septiembre.

Se prevé que Serena Williams, 23 veces campeona en los Grandes, ocupe el lugar en el certamen WTA. La estadounidense está preparando su regreso pero aún no figura en la lista de participantes.

Participación de las hermanas Williams

Las hermanas Williams cayeron el lunes en dobles en el Abierto de Cincinnati, en su primer partido juntas en cuatro años.

Serena, de 44 años, es seis veces campeona de individuales del Abierto de Estados Unidos y perdió en la primera ronda del pasado Wimbledon, lo que marcó el inicio de su regreso a la competición.

No había disputado un cuadro de Grand Slam en individuales desde que alcanzó la tercera ronda del US Open de 2022.

Venus, de 46 años, ganó cinco títulos de individuales de Wimbledon y las coronas individuales del Abierto de Estados Unidos de 2000 y 2001, pero ha perdido los 14 partidos en solitario de la WTA que ha disputado desde julio de 2025.

Stephens, de 33 años, se alzó con el título individual del Abierto de Estados Unidos de 2017.

Invitados masculinos destacados

Entre las demás invitadas del cuadro femenino se encuentran las también estadounidenses Carol Young Suh Lee, Reese Brantmeier y Thea Frodin, de 17 años, además de la francesa Leolia Jeanjean y la australiana Taylah Preston.

En la categoría masculina, el francés Gaël Monfils, que cumplirá 40 años en septiembre y se retirará al final de la temporada, y el australiano Alexei Popyrin fueron seleccionados para recibir una wild card.

Lo mismo sucedió con los locales Martin Damm Jr., Michael Zheng, JJ Wolf, Sebastian Gorzny y Jack Kennedy, de 18 años.

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