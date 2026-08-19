Nick Kyrgios es suspendido por prueba positiva de sustancias prohibidas

El exfinalista de Wimbledon, Nick Kyrgios, reveló este miércoles que dio positivo por cocaína y señaló el caso de dopaje como un toque de atención (wake up call), tras haberse sentido «indefenso y solo» a medida que las lesiones descarrilaban su carrera.

El australiano de 31 años, con un historial disciplinario irregular, fue suspendido provisionalmente tras haber jugado solo 10 partidos individuales en el circuito ATP (de los cuales solo ganó dos) desde su temporada cumbre en 2022. En aquel año, alcanzó la final del Grand Slam sobre hierba y perdió ante Novak Djokovic.

Actualmente, Kyrgios ocupa el puesto 919 del ranking. Dio positivo por esta droga recreativa en junio, durante un torneo sobre hierba de menor categoría en España.

«Recientemente no pasé un control antidopaje en Mallorca tras dar positivo por cocaína», escribió en su cuenta de Instagram. «Cometí un enorme error y asumo toda la responsabilidad».

Se trata del último titular negativo en la carrera de esta personalidad tan talentosa como temperamental, cuya actuación de mayor perfil en la pista en los últimos años fue una curiosa victoria en la «Batalla de los Sexos» contra Aryna Sabalenka en Dubái el pasado diciembre.

Kyrgios se enfrenta a una sanción de hasta cuatro años, aunque es previsible que reciba un castigo más leve. La cocaína está prohibida como sustancia dopante durante las competiciones, aplicándose sanciones menores cuando se consume fuera de los torneos.

En un caso similar ocurrido en 2017, el jugador británico Dan Evans cumplió un año de suspensión impuesto por la Federación Internacional de Tenis tras dar positivo por cocaína en el Trofeo Conde de Godó en Barcelona.

Luchando contra las lesiones

Kyrgios afirmó haber tenido dificultades para asimilar que se acerca al final de su carrera tras dos años lastrado por los problemas físicos.

«A veces me he sentido indefenso y solo. Nada de eso excusa lo que hice», declaró. Añadió que las lesiones «me han pasado una factura enorme, tanto física como mentalmente. Mi cuerpo no ha sido capaz de hacer lo que mi mente espera que haga».

Kyrgios tiene un balance de 1-3 en partidos individuales este año y recibió una invitación (wild card) para jugar en dobles en Wimbledon el mes pasado, donde cayó en primera ronda junto a su compañero Alexander Bublik.

La Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA) se encargará del caso y señaló que la muestra del jugador se tomó el 22 de junio, confirmándose el positivo el 17 de julio, después de que Kyrgios compitiera en Wimbledon.

El 4 de agosto se le aplicó una suspensión provisional obligatoria que Kyrgios no ha apelado, según añadió la ITIA.

Kyrgios ve un camino de regreso

«Sin embargo, la buena noticia es que esto me ha servido como llamada de atención», escribió Kyrgios, dejando entrever que su carrera no ha terminado.

«Durante los próximos 28 días me alejaré de las redes sociales y de la vida pública para centrarme en recuperarme».

Declive profesional desde 2022

El más reciente de los siete títulos individuales que Kyrgios ostenta en su carrera lo logró en su primer torneo tras la final de Wimbledon, al vencer a Yoshihito Nishioka en la final sobre pista dura de Washington, D.C., en agosto de 2022.

Semanas después alcanzó los cuartos de final del Abierto de EE. UU., donde cayó ante Karen Khachanov.

Tras sufrir una lesión de rodilla en Tokio en octubre de 2022, Kyrgios solo jugó una vez en los siguientes dos años, perdiéndose Wimbledon en 2023 debido a una lesión en la muñeca.

Kyrgios registró un escaso balance de 1-4 en la temporada 2025, perdiendo en la primera ronda del Abierto de Australia y ausentándose en los tres Grand Slams posteriores.