Alcalde de Nueva York y federación de tenis anuncian boletos a 100 dólares para el US Open

El ex tenista suizo Roger Federer (izq.) entrena en la pista central del estadio Arthur Ashe, en el Centro Nacional de Tenis USTA Billie Jean King de Flushing Meadows, Nueva York (EE. UU.), el 24 de agosto de 2026. Federer disputará un partido de exhibición durante la "Fan Week" el 25 de agosto, lo que supondrá su primera aparición competitiva en el estadio Arthur Ashe desde 2019. ( EFE/EPA/SARAH YENESEL )

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y la Federación Estadounidense de Tenis (USTA) anunciaron el martes que se pondrán a la venta 1.000 entradas a 100 dólares cada una para asistir desde el domingo al Abierto de Estados Unidos.

Ofrecidas en línea para este miércoles a las 10 de la mañana hora dominicana, bajo el sistema de "primero en llegar, primero en ser atendido", estas entradas estarán disponibles únicamente para los residentes de Nueva York, que podrán comprar hasta dos cada uno.

Se trata de localidades para el cuadro principal del torneo, que se inicia el domingo, algunas de ellas en las prestigiosas pistas Arthur Ashe y Louis Armstrong, las principales del complejo de Flushing Meadows, Nueva York.

Según TicketData, una plataforma independiente de seguimiento de precios de entradas, el ticket más barato para asistir al US Open se vende actualmente por unos 288 dólares promedio.

Apertura para el torneo

"Si los mejores jugadores de tenis del mundo vienen a nuestra ciudad, los neoyorquinos deben poder verlos jugar", declaró en un comunicado el alcalde demócrata, que ha hecho de la lucha contra el elevado costo de vida el eje central de su mandato.

"El acceso al tenis seguirá siendo siempre nuestra prioridad, y estamos orgullosos de poder ofrecer esta propuesta" a los habitantes de Nueva York, "ciudad que acoge el US Open desde hace más de 100 años", subrayó por su parte Craig Tiley, director general de la USTA.