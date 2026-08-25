Djokovic y Sabalenka caen en su debut en el dobles mixto del US Open

El serbio Novak Djokovic en acción durante su partido de semifinales individuales masculinas contra el italiano Jannik Sinner en el torneo de Wimbledon, en Londres (Reino Unido), el 10 de julio de 2026. ( EFE/EPA/NEIL HALL )

El francés Gaël Monfils y la ucraniana Elina Svitolina avanzaron el martes a las semifinales del torneo de dobles mixtos del Abierto de Estados Unidos, en Nueva York, en el que Novak Djokovic y la número uno del mundo, Aryna Sabalenka, cayeron en su debut.

Monfils y Svitolina derrotaron en cuartos de final a la checa Katerina Siniakova y al británico Henry Patten, ambos números uno del mundo en dobles, por 5-4 (8/6), 4-5 (3-7) y 10-8 tras una intensa batalla que duró 1 hora y 33 minutos.

Patten y Siniakova habían eliminado más temprano, en la ronda inicial, a Djokovic y Sabalenka al vencerlos 1-4, 4-2 y 10-2.

Monfils y Svitolina, pareja en la vida real, debutaron con victoria sobre la filipina Alexandra Eala y el canadiense Felix Auger-Aliassime y ahora esperan por su rival de semifinales, que se jugarán el miércoles al igual que la final.

Agenda para el martes

Este martes también debutaban en el dobles mixto la legendaria Serena Williams junto al español Carlos Alcaraz, frente al británico Lloyd Glasspool y la neozelandesa Erin Routliffe.

La estadounidense, de 44 años y ganadora de 23 torneos de individuales del Grand Slam, y Alcaraz, de 23 años, actual número dos del mundo y con siete grandes en su haber, son el principal atractivo de este dobles mixto.

Serena no jugará el singles femenino, debido a que no recibió una invitación especial de la Federación estadounidense (USTA).

Por segundo año consecutivo, y para relanzar el interés en el dobles mixto, los organizadores del US Open han invitado principalmente a estrellas del cuadro individual más que a especialistas de esta modalidad, e innovaron proponiendo sets a cuatro juegos en lugar de seis, con un súper tie-break a diez puntos en caso de empate a un set.

Los italianos Sara Errani y Andrea Vavassori son los vigentes campeones.

Los torneos de individuales y de dobles, tanto masculinos como femeninos, del US Open, último Grand Slam del año, se inician el domingo.