Previa: Las principales historias del US Open 2026

Este año han surgido tres campeones de Grand Slam diferentes tanto en el cuadro masculino como en el femenino. ¿Continuará la tendencia en Nueva York o volverá a reinar un rostro conocido?

Regreso de Alcaraz

Aquí hay cinco historias a seguir cuando comience la primera ronda este domingo en el Centro Nacional de Tenis USTA Billie Jean King.

Carlos Alcaraz no se dio el lujo de disputar un torneo de preparación antes de jugar el dobles mixto con Serena Williams en este US Open.

El siete veces campeón de Grand Slam había estado fuera de las pistas desde abril por una lesión en la muñeca, y ciertamente parecía un jugador que regresaba tras un largo parón.

Alcaraz mostró nervios desde el principio, cometiendo una doble falta en el primer punto del partido y mostrando poca potencia en su saque.

"Estuve fuera casi cinco meses", dijo Alcaraz tras su victoria en la primera ronda de dobles mixtos, según la ATP. "Casi había olvidado lo que se sentía al pisar una pista otra vez. (Los nervios) fueron solo durante un par de juegos, luego Serena me lo puso fácil".

Sin embargo, Alcaraz mostró algunas señales positivas: exhibió su cobertura de pista, sus notables instintos y conectó una increíble volea en estirada para ayudar a ganar un largo intercambio.

Necesita recuperar la forma durante las primeras rondas si quiere tener alguna oportunidad de defender su corona en el US Open. Pero, ¿resistirá su muñeca la exigencia física de un partido al mejor de cinco sets?

Serena a dobles bandaFue una actuación más alentadora en el dobles mixto para Williams. La jugadora de 44 años se mostró confiada cruzándose en la red, hizo alarde de una gran velocidad de saque, definió con remates por encima de la cabeza y conectó punzantes golpes ganadores cruzados.

Lo más importante es que no pareció molestarle en absoluto la lesión de rodilla que la mantuvo alejada durante la mayor parte de la gira veraniega sobre pista dura.

Aunque Williams no jugará en el cuadro individual, su reciente rendimiento debería darle confianza de cara a la competición de dobles femenino, donde formará pareja con su hermana mayor Venus.

Hace casi dos semanas, las leyendas hicieron su primera aparición como pareja en cuatro años en el Abierto de Cincinnati. Tras ceder el primer set, las hermanas Williams forzaron un super tiebreak contra Marta Kostyuk y Peyton Stearns, pero no pudieron completar la remontada.

Desafíos de Djokovic

A pesar de su escasa actividad competitiva, Serena y Venus tienen sin duda el potencial para hacer daño en Nueva York.

Tienen un récord de 25-7 en el dobles del US Open, incluyendo dos de sus 14 títulos de Grand Slam como pareja. Ninguna invitación (wild card) del cuadro es tan peligrosa como las hermanas Williams.

El difícil camino de DjokovicNovak Djokovic se enfrenta a una batalla cuesta arriba en su búsqueda de su título número 25 de Grand Slam. El icono serbio podría cruzarse con Stan Wawrinka o Matteo Berrettini en la segunda ronda, y un Brandon Nakashima en gran forma podría esperarle en los octavos de final.

Si Djokovic logra alcanzar las semifinales, sus probables rivales serían Alcaraz, Ben Shelton o el recién coronado campeón del Abierto de Cincinnati, Arthur Fils.

Aparte del brutal sorteo, Djokovic llega al US Open con solo 20 partidos en su haber esta temporada. Desde que se convirtió en enero en el finalista de más edad en la historia del Abierto de Australia, el mejor resultado de Djokovic este año ha sido una semifinal en Wimbledon.

Competencia femenina

También ha sufrido eliminaciones en primeras rondas en un par de torneos, incluida una derrota en tres sets ante el número 50 del mundo, Thiago Agustín Tirante, en su único partido del verano.

Lucha por el número 1 femeninoEl puesto más alto del ranking WTA está en juego en Flushing Meadows. Aryna Sabalenka, Elena Rybakina, Jessica Pegula y Coco Gauff podrían llevarse el prestigioso honor según cómo se desarrollen las cosas en las próximas dos semanas.

Sabalenka parecía casi imparable a principios de temporada, alcanzando la final del Abierto de Australia y conquistando Indian Wells y el Abierto de Miami para completar el Sunshine Double. Sin embargo, su dominio del número 1 se ha debilitado tras tres eliminaciones consecutivas en octavos de final.

Como bicampeona defensora del US Open, también tiene la presión de defender 2000 puntos.

Rybakina ha ido recortando distancias con Sabalenka gracias a su consistencia. La jugadora de 27 años levantó su segundo trofeo de Grand Slam en el Abierto de Australia y ha alcanzado al menos los cuartos de final en seis de los ocho torneos WTA 1000 esta temporada. Actualmente lidera a todas las jugadoras en la carrera hacia las WTA Finals de fin de año y se asegurará el número 1 si alcanza las semifinales del US Open.

Aun así, podría no estar al 100 % tras retirarse de su partido de cuartos de final del Abierto de Cincinnati contra Iga Swiatek por una aparente lesión en el tobillo.

Pegula disfrutó de una sólida gira de verano en pista dura, llegando a la final tanto en el Abierto de Washington como en el de Cincinnati. La estadounidense ha cosechado sus mejores resultados de Grand Slam en casa, alcanzando su única final individual de un grande en 2024 y las semifinales el año pasado.

Tanto Pegula como Gauff necesitan ganar el US Open y que Rybakina pierda antes de semifinales para alcanzar el primer puesto de la WTA por primera vez en sus respectivas carreras.

Gauff es la cabeza de serie más baja del trío mencionado, pero es posiblemente la favorita de cara al Grand Slam estadounidense. Hace un año, la campeona del US Open 2023 contrató al especialista en biomecánica Gavin MacMillan para pulir su saque.

Tenistas estadounidenses

La decisión ha dado sus frutos, ya que Gauff está reduciendo sus dobles faltas y encontrando más consistencia en el lanzamiento de bola. Los ajustes han permitido a la jugadora de 22 años recuperar la confianza y hacer de su servicio un arma.

"Cuando ves un objetivo constante, eres capaz de ser más regular (con el saque)", dijo Gauff a theScore en el Abierto de Canadá en Toronto. "Además, intento ocultar un poco mi saque. Creo que es algo en lo que he estado trabajando.

Siento que es un poco difícil de leer... Estoy consiguiendo un poco más de saques directos (aces) y más saques francos (unreturnables)".

La sequía de los estadounidenses en Grand SlamsAndy Roddick probablemente esté cansado de ser la respuesta a una pregunta de trivia, pero la sequía de 23 años sin títulos de Grand Slam para los tenistas estadounidenses masculinos se seguirá mencionando hasta que alguien rompa la racha.

Con Jannik Sinner fuera de juego y Alcaraz sin estar en su nivel máximo, ¿podría ser esta la oportunidad para los representantes de las barras y estrellas?

Shelton, el estadounidense mejor clasificado, suma la cifra más alta de su carrera con cuatro títulos en el año —incluida su segunda corona consecutiva en el Abierto de Canadá—, pero extrañamente ha pasado apuros en los grandes escenarios, cayendo en la segunda ronda de Roland Garros y perdiendo posteriormente en su debut en Wimbledon.

Taylor Fritz está justo detrás de Shelton en el puesto número 10 del ranking y fue finalista en Nueva York hace dos años. A principios de agosto, el jugador de 28 años conquistó el 11.º título de su carrera en el Abierto de Washington y fue cuartofinalista en el Abierto de Cincinnati.

Frances Tiafoe llegó milagrosamente a su segunda final del Abierto de Cincinnati en tres años a pesar de que le extirparon un quiste de la mano derecha poco más de una semana antes del torneo.

El nativo de Maryland dio la sorpresa al vencer a Rafael Nadal en el US Open de 2022 en su camino hacia su primera semifinal en Nueva York. Sin embargo, persisten las dudas sobre su salud tras retirarse de la competición de dobles mixtos.

Nakashima alcanzó el puesto 17, el más alto de su carrera en el ranking ATP, tras alcanzar las semifinales en el Abierto de Washington y el Abierto de Cincinnati, además de ser subcampeón en el Abierto de Canadá. Durante ese tramo, el californiano cosechó victorias sobre Alex de Minaur, Rafael Jódar, Daniil Medvedev y Fritz.

Nakashima también ha sido uno de los mejores sacadores del circuito esta temporada, situándose séptimo en puntos ganados con el primer servicio (77.6 %).