El francés Fils sucumbe en su debut en US Open ante Tsitsipas

El francés Arthur Fils, flamante campeón del Masters 1000 de Cincinnati, sumó este lunes otra decepción en el Abierto de Estados Unidos al perder en su debut ante el griego Stefanos Tsitsipas.

Resultados del partido

Fils, undécimo de la ATP, cayó ante Tsitsipas (53º) por 4-6, 7-6 (7/3), 6-1 y 6-4 en el primer partido de la jornada en la pista Louis Armstrong, la segunda mayor de Nueva York.

El francés acudía al último Grand Slam del año bajo las mayores expectativas de su carrera, después de que el 23 de agosto conquistara su primer título Masters 1000 en un excepcional recorrido en Cincinnati.

Expectativas y desempeño

Fils, que a los 22 años se convirtió en el francés más joven en ganar un torneo Masters 1000, estaba incluso en las quinielas de posibles aspirantes al título en Nueva York ante la ausencia de Jannik Sinner, número uno mundial, y la larga inactividad que arrastra Carlos Alcaraz.

El tenista galo, sin embargo, ni siquiera pudo romper su techo de la segunda ronda del US Open al estrellarse ante Tsitsipas después de estar un set arriba y 5-2 en el segundo.

Fils se había impuesto en sus cinco duelos anteriores al griego, quien firmó una de sus mejores victorias de los últimos años.

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