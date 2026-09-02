El español Mérida tumba a Rublev en segunda ronda del US Open

El joven tenista español Daniel Mérida ofreció este miércoles otra muestra de su potencial al batir al ruso Andrey Rublev y avanzar a la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos.

Mérida, número 39 de la ATP, superó a Rublev (24º) por 6-7 (3/7), 6-2, 6-4 y 6-4 en dos horas y 46 minutos. de juego.

El madrileño, de 21 años, sigue sumando logros en la mejor temporada de su carrera, en la que alzó su primer trofeo en julio en Umag y progresó hasta los cuartos de final del Masters 1000 de Montreal en agosto.

En su primera participación en el cuadro principal del US Open, Mérida se cobró una ilustre víctima en Rublev, un jugador que ha llegado diez veces a cuartos de final de Grand Slam.

Próxima ronda

El ruso, que llegó a ser quinto clasificado de la ATP, confirmó su trayectoria descendiente de este año, en la que recientemente encajó derrotas en sus estrenos de Wimbledon y Montreal.

Mérida se medirá en la siguiente fase al estadounidense Alex Michelsen, que dio la otra sorpresa del día al vencer a su compatriota Brandon Nakashima, subcampeón en Montreal, por 6-3, 6-4 y 6-4.

gbv/dr