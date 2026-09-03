Alcaraz cree que el calendario "imposible" del tenis aumenta el riesgo de lesiones

La estrella española Carlos Alcaraz afirmó la noche del miércoles que planea disputar menos torneos en el futuro, responsabilizando a un calendario "imposible" del creciente número de lesiones en el tenis.

Alcaraz se pronunció sobre este debate después de superar la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos, el torneo en el que reaparece tras cuatro meses de baja por una lesión en la muñeca derecha.

Plan de descansos

El vigente campeón, que superó en cuatro sets al portugués Jaime Faria, no cree que este parón le ayude físicamente en el último Grand Slam del año, al que muchos jugadores llegan fundidos físicamente, pero sí planea incorporar descansos regulares a su calendario en el futuro.

"Obviamente no quiero tener este parón por una lesión", recalcó. "Pero en el futuro voy a tomarme algunos descansos, descansos largos. Quizá no de cuatro meses, pero de un mes, dos meses, perdiéndome algunos torneos, porque es imposible jugarlos todos".

"Creo que están añadiendo más torneos importantes. De alguna manera nos están obligando a jugar", consideró. "Así que es imposible, y estamos viendo a muchos jugadores lesionarse, a muchos jugadores estar cansados. Si no hacen nada al respecto, vamos a ver aún más en el futuro".

Desempeño en el US Open

"Para mí, hacer esta pausa por una lesión no fue tan bueno, (...) pero en el futuro voy a tomar algunos descansos y perderme algunos torneos, seguro", concluyó.

En su segundo partido en las piernas, Alcaraz mostró algunos signos de falta de ritmo ante Faria y atribuyó sus problemas en el primer set a no haber aprovechado una oportunidad de break que le habría dado una ventaja de 4-2.

En cambio, Faria igualó 3-3 y luego le rompió el servicio a Alcaraz en el juego siguiente para encarrilar el primer set y forzar al español a la remontada.

"Fue un partido duro para mí. En el primer set me estaba sintiendo genial, tuve punto de quiebre y lo desaproveché", lamentó. "Después de eso, me entró la prisa. No me tomé el tiempo, no fui paciente y eso obviamente me costó el quiebre".

El español, ganador de siete títulos de Grand Slam, reveló también la inspiración para su nueva celebración de victoria sobre la pista, imitando el lanzamiento de una flecha a la grada.

"Mis hermanos pequeños están aqui y me dijeron que si ganaba hiciéramos el arco y la flecha. Ellos lo hicieron desde el box y yo desde la pista, fue una celebración para ellos", explicó.

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