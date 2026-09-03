Swiatek acelera en un US Open que pierde a su tercer sembrado

La polaca Iga Swiatek dictó otra clase magistral este jueves en un triunfo de aire nostálgico ante la argentina Nadia Podoroska en el US Open, que vio caer a otro integrante del top-5 masculino, el canadiense Felix Auger-Aliassime.

El clima concedía un respiro a jugadores y espectadores del Grand Slam de Nueva York, después de cuatro días de interrupciones por la lluvia.

Swiatek, compitiendo en una de las pistas exteriores, aprovechó la tregua para sacar del camino a Podoroska por 6-3 y 6-2.

La polaca, actual número ocho de la WTA, ha superado la segunda ronda en todos los Grand Slams disputados desde 2020, año en el que consiguió su primera gran corona en Roland Garros con Podoroska como sorprendente rival en semifinales.

"Recordaba cómo jugaba", declaró Swiatek tras el triunfo. "Sabía cómo se sentía su pelota en la raqueta, pero obviamente mucho puede cambiar en seis años".

Podoroska fue la gran revelación del Gran Slam parisino de 2020, disputado con un aforo muy reducido por la pandemia de coronavirus, al arrancar desde el puesto 131 del ranking mundial.

Su mágico recorrido concluyó en semifinales a manos de Swiatek, que después conquistó el primero de sus seis títulos de Grand Slam a sus 19 años.

- Keys salva cinco pelotas de partido -

Otra ex número uno mundial, la japonesa Naomi Osaka, pasó más aprietos para batir a la checa Katerina Siniakova por 6-2, 5-7 y 6-1.

A Osaka le costó cerrar un trámite aparentemente tranquilo y fue quebrada cuando servía para ganar, lo que le costó perder el segundo set.

Osaka dejó sus frustraciones en el vestuario y se recompuso con un temprano break en el tercer set para asegurar su plaza en la tercera ronda, donde le espera la belga Elise Mertens.

"El partido fue definitivamente muy duro (...) En el descanso en el baño solo me dije a mí misma que es un honor jugar en esta pista", relató Osaka, doble campeona del certamen en 2018 y 2020.

Aún más tuvo que remar la local Madison Keys, que sobrevivió a cinco pelotas de partido para vencer a la húngara Anna Bondár por 5-7, 6-4 y 7-6 (10/5).

El programa de la quinta jornada deparaba también los cruces de otras aspirantes como la kazaja Elena Rybakina y la figura local Coco Gauff, que se medirán a las españolas Jessica Bouzas y Paula Badosa.

Al cruzarse con la popular Gauff, Badosa tendrá su oportunidad de volver a dar un gran golpe en el codiciado "primer time" nocturno del certamen de Nueva York, su ciudad natal.

- Zverev, tras los pasos de Alcaraz -

En la rama masculina, el canadiense Auger-Aliassime, tercer sembrado, encajó una contundente derrota ante el ruso Karen Khachanov por 6-7, 6-3, 6-2 y 6-2.

"Simplemente no podía sentirme bien, estaba mareado, veía puntitos y no lograba recuperarme. Pensé que quizá se me pasaría, pero no fue así", explicó el número cuatro mundial ante la prensa.

El canadiense, dos veces semifinalista del certamen, dejó al US Open con solo dos representantes del top-5 de la ATP, después de que Novak Djokovic (5º) se estrellara en su debut del domingo.

Unidas estas sorpresas a la baja del número uno, Jannik Sinner, únicamente permanecen vivos en Flushing Meadows el alemán Alexander Zverev y el español Carlos Alcaraz, segundo y tercero de la ATP.

Alcaraz, defensor del título, aseguró el miércoles su lugar en la tercera ronda con un triunfo ante el portugués Jaime Faria en el que elevó su nivel respecto al debut.

Aunque arrastra una inactividad de cuatro meses, la estrella española ya está rindiendo a un nivel difícilmente alcanzable por los que aspiran a arrebatarle el trono de Nueva York.

Zverev, el más preparado de todos ellos, buscará el pase el jueves ante el francés Quentin Halys.

El germano comparecerá en el último turno nocturno, el mismo en el que pasó un calvario el martes para superar su estreno ante el italiano Lorenzo Sonego.

Por el tenis sudamericano, el argentino Francisco Cerúndolo superó por primera vez la segunda ronda con un extenuante triunfo ante el alemán Jan-Lennard Struff por 5-7, 7-5, 4-6, 6-2 y 6-3 en casi cuatro horas.

Al jugador porteño le espera un rival complicado en la tercera ronda, el estadounidense Taylor Fritz, que arrolló al italiano Mattia Bellucci por 6-0, 6-1 y 6-1.

Más tarde intentaban seguir sus pasos el chileno Alejandro Tabilo, que enfrentaba al australiano Alexei Popyrin, y el peruano Ignacio Buse, ante el francés Benjamin Bozi.

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