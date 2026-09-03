Tras Djokovic, el argentino Navone derriba a Berrettini en el US Open

Después de su histórico triunfo ante Novak Djokovic, el argentino Mariano Navone alargó el miércoles un US Open de ensueño eliminando a un antiguo finalista de Wimbledon, el italiano Matteo Berrettini.

Navone jugará por primera vez la tercera ronda del Grand Slam de Nueva York frente a otro argentino, Tomás Etcheverry, que también avanzó este miércoles.

Triunfos de Navone

Número 49 de la ATP, Navone se impuso a Berrettini (43º) por 3-6, 6-3, 6-4 y 7-6 (7/4) en la segunda de sus bombas en el último Grand Slam del año.

La primera fue en la jornada inaugural del domingo cuando se convirtió en el primer jugador en eliminar a Djokovic en un debut del US Open.

"Yo no me veía en tercera ronda. Cuando te toca Djokovic, el mejor jugador de la historia, lo normal era no estar, pero fue divertido desafiar a la lógica", recordó con una sonrisa.

"Después de ganar a Djokovic en la (pista) Arthur Ashe, la repercusión que tuvo, había que bajar y es difícil", reconoció. "No era tan fácil volver y que salga todo perfecto. Empecé muy nervioso pero me fui metiendo de a poco, y Matteo es un gran jugador".

El aguerrido tenista argentino resistió el descomunal servicio de Berrettini, que sumó 15 aces, y puso al gigante transalpino a correr hasta hacerle cometer 77 errores no forzados.

El duelo se prolongó durante tres horas y 29 minutos de juego, en las que cada jugador recibió el apoyo entusiasta de un gran número de compatriotas.

Para emboscar a Berrettini, Navone aplicó la receta de su victoria de agosto en el Masters 1000 de Montreal.

Próximo duelo argentino

El físico del subcampeón de Wimbledon en 2021 y semifinalista del US Open en 2019 no resistió el empuje de Navone y tiró la toalla en el tiebreak del cuarto set, en el que el argentino se adelantó 6-1.

Navone protagonizará ahora un cruce de tercera ronda completamente argentino frente a Etcheverry.

"Va a ser un partido lindo y diferente, porque nos conocemos mucho", auguró Navone. "Pero está bueno que sí o sí habrá un argentino en la segunda semana".

Etcheverry, número 32 de la ATP, superó a Jacob Fearnley (101º) por 6-3, 6-3, 3-6 y 6-3 sin dejar que le perturbara una interrupción de dos horas por la lluvia.

Es la sexta ocasión que el platense disputará una tercera ronda de Grand Slam, la última de ellas en el Abierto de Australia a principios de este año.

En Nueva York cayó en esa fase en 2024 mientras su techo de un Grand Slam son los cuartos de final que alcanzó en Roland Garros en 2023.

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