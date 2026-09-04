Carlos Alcaraz desembarca con fuerza en los octavos del US Open

Carlos Alcaraz, de España, en acción contra Yibing Wu, de China, durante la tercera ronda individual masculina del Abierto de Estados Unidos de Tenis en Flushing Meadows, Nueva York, EE. UU., el 4 de septiembre de 2026. ( EFE/EPA/BRIAN HIRSCHFELD )

El español Carlos Alcaraz barrió este viernes al chino Wu Yibing y se adentró en los octavos de final del Abierto de Estados Unidos como gran rival a batir pese a su larga inactividad.

El número tres mundial superó a Wu (113º) por 6-3, 6-4 y 6-1 en dos horas y 20 minutos de un sólido tenis en la pista central de Nueva York.

El vigente campeón sigue dejando en el olvido la lesión de muñeca que lo dejó fuera de combate más de cuatro meses.

"Estoy mejor de lo que pensaba", aseguró tras el triunfo. "Físicamente pensaba que iba a estar muerto después del primer partido pero me estoy recuperando muy bien. Ahora mismo creo que mi nivel es muy bueno, tomando el ritmo de la competición".

Imponente al retorno e infalible en la red, esta versión de Alcaraz ha sido suficiente para arrollar en las primeras rondas aunque todavía no se permita desplegar los trucos de magia con los que enamora a Nueva York desde el título de 2022.

En el servicio, el arma que más le está costando recuperar, también ganó velocidad con un promedio de 188 km/h en el primer saque y 161 km/h en el segundo.

"Jugué de forma agresiva, inteligente, incluso en los momentos duros. Lo hice todo bien. ¿Puede ser mejor? Sí, pero estoy contento con la actuación", recalcó.

Viral en redes por su ropa

El murciano, atracción máxima del torneo masculino, realizó otro ajuste en la pista que poco tiene que ver con el tenis.

El español se colocó una camiseta interior bajo su uniforme sin mangas de estilo basquetbolístico, que no le cubre completamente el pecho y provocó situaciones que se viralizaron en redes sociales.

"Creo que estaba viendo demasiado mi pezón últimamente", dijo entre risas en la conferencia de prensa.

"Quizás en la segunda ronda fue un poco una distracción, pero no tanto", reconoció Alcaraz, que dijo que el cambio fue una decisión suya y no de su marca deportiva.

"No me importaría si tuviera que volver a jugar así, pero si podíamos hacer algo, creo que estaba bien", zanjó.

En octavos de final le espera su primer oponente de entidad, el estadounidense Tommy Paul, número 21 de la ATP.

Paul ha tenido recorridos profundos en Grand Slams si bien su registro ante Alcaraz muestra dos victorias por seis derrotas, la última de ellas a principios de este año en los octavos de final del Abierto de Australia.

Alcaraz conquistó en Melbourne el título de Grand Slam que le faltaba.

Tras sus ausencias en Roland Garros y Wimbledon, en Nueva York ha retomado la racha de partidos ganados seguidos en Grand Slams que ahora llega a 16, todavía muy lejos del récord de 30 de Novak Djokovic (2015-2016).