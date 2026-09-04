Sabalenka irrumpe en octavos de un US Open con Alcaraz y las Williams en el menú

Aryna Sabalenka de Bielorrusia en acción contra Kamilla Rakhimova de Uzbekistán durante la tercera ronda individual femenina del Abierto de Estados Unidos de Tenis en el Centro Nacional de Tenis USTA Billie Jean King en Flushing Meadows, Nueva York, EE. UU., el 4 de septiembre de 2026. El torneo del Abierto de Estados Unidos de 2026 se disputa del 23 de agosto al 13 de septiembre. ( EFE/EPA/CRISTÓBAL HERRERA-ULASHKEVICH )

La bielorrusa Aryna Sabalenka se instaló en los octavos de final del US Open en la apertura de la jornada del viernes, que deparaba un menú de lujo con el campeón Carlos Alcaraz y el regreso de Serena y Venus Williams en dobles.

Sabalenka, número uno mundial, dio cuenta de la uzbeka Kamilla Rakhimova (92º) por 6-3 y 6-4 en un caluroso mediodía en Nueva York.

La actual bicampeona firmó un inicio de partido ideal y, aunque Rakhimova ofreció mucha más resistencia en el segundo set, no concedió una sola pelota de break en una hora y 29 minutos de juego.

Su próximo obstáculo en los octavos podría ser un reencuentro con Diana Shnaider.

La rusa, que pugnaba por el boleto ante la local Taylor Townsend, eliminó a Sabalenka en los cuartos de final del pasado Roland Garros.

Esa dura derrota, coronada con un 6-0 en el último set, acentuó un decepcionante año en los Grand Slams para la número uno mundial, que está reencontrando la forma en su feudo de Flushing Meadows, donde no se baja antes de semifinales desde 2020.

"Alguien está fumando marihuana"

El duelo de Sabalenko dejó también una de las anécdotas del torneo cuando, antes de sacar en el tercer juego, se giró a la grada para protestar por un olor a marihuana.

"Alguien está fumando marihuana. ¿Te molesta (hacer algo)? Porque es muy fuerte", pidió después a la jueza de silla tras acercarse a la red.

En la conferencia de prensa relató el breve intercambio que tuvo con los espectadores en la pista Louis Armstrong, la segunda mayor del complejo.

"Les dije algo como: 'Chicos, pueden hacer lo que quieran, fumar lo que quieran, relajarse todo lo que puedan pero, por favor, no lo hagan cerca de las pistas de tenis", explicó.

"No sé si venía del público o de fuera, porque el viento lo lleva hacia el estadio. Solo espero que se fijen un poco más en esas cosas", pidió.

"Si van a seguir fumando, puede que yo también me coloque", bromeó.

En los últimos años, numerosos tenistas se han pronunciado sobre el aroma a marihuana, cuyo consumo es legal en Nueva York desde 2021, que flota ocasionalmente en algunas pistas de Flushing Meadows.

El número uno en peligro

La estadounidense Jessica Pegula, número tres mundial, siguió los pasos de Sabalenka con un trabajado triunfo ante otra subcampeona del torneo, la canadiense Leylah Fernández.

Tras perder el primer set por 1-6, la experimentada jugadora neoyorquina encontró la forma de darle la vuelta con parciales de 6-4 y 6-3.

"Nunca me siento cómoda jugando contra ella", dijo Pegula sobre la canadiense, entrenada por su padre, el ecuatoriano Jorge Fernández.

Subcampeona en 2024 y semifinalista el año pasado, la estadounidense es también una de las aspirantes a desbancar del número uno mundial a Sabalenka.

Por su parte, la ucraniana Marta Kostyuk venció a la rusa Ekaterina Alexandrova y podría medirse en octavos con la checa Linda Noskova, su verdugo en semifinales de Wimbledon.

El regreso de Serena

En el US Open, la última jugadora en lograr el tricampeonato que persigue Sabalanka fue Serena Williams, que reinó entre 2012 y 2014.

Este viernes, a sus 44 años, la estrella estadounidense volverá a tomar la raqueta en Nueva York para competir en los dobles femeninos con su hermana mayor Venus.

La última aparición de las Williams fue en 2022, en el último partido disputado por Serena hasta su reaparición en el circuito el pasado junio.

La ganadora de 23 títulos de Grand Slam no compitió en la rama individual por una lesión de rodilla sufrida en Wimbledon.

Aún así, Williams tendrá su momento bajo los focos de la pista central a partir de las 19H00 locales (23H00 GMT), cuando enfrente con su hermana a la pareja formada por la china Hao-Ching Chan y la australiana Maya Joint.

Alcaraz, tercer turno

La otra gran atracción del programa era la tercera aparición del español Carlos Alcaraz.

El defensor del título ha lucido hasta ahora recuperado de la lesión de muñeca que lo tuvo parado cuatro meses.

Si la inactividad no le pasa factura, Alcaraz es el gran favorito a revalidar el título ante la ausencia del número uno mundial, Jannik Sinner, y las bajas prestaciones mostradas hasta ahora por aspirantes como Alexander Zverev y Ben Shelton.

Cuando el español saltaba a la pista central para enfrentar al chino Wu Yibing (número 113 mundial), el ruso Daniil Medvedev zanjaba su cruce frente al francés Arthur Rinderknech por un doble 6-3 en menos de dos horas.

El tenis argentino, de su lado, vibrará con el duelo entre Tomás Etcheverry y Mariano Navone, que garantiza un representante albiceleste en los octavos de final.