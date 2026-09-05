Alcaraz y Sabalenka irrumpen en octavos de un US Open que vibró con las Williams

El Abierto de Estados Unidos vio este viernes como sus campeones Carlos Alcaraz y Aryna Sabalenka se instalaban con autoridad en los octavos de final, antes de que Serena y Venus Williams acariciaran una memorable victoria en su regreso en dobles.

Alcaraz se deshizo del chino Wu Yibing (113º del mundo) por 6-3, 6-4 y 6-1 en dos horas y 20 minutos de un sólido tenis en la pista central de Nueva York.

Por tercer partido, la estrella española ratificó que está listo para defender el título del último Grand Slam del año, al que llegó con 139 días de inactividad por una lesión de muñeca.

"Estoy mejor de lo que pensaba", aseguró el número tres mundial. "Físicamente pensaba que iba a estar muerto después del primer partido pero me estoy recuperando muy bien".

En octavos de final le espera el estadounidense Tommy Paul (21º de la ATP), quien tratará de poner por primera vez a prueba la falta de rodaje del español.

Alcaraz, en cualquier caso, ya luce un nivel de juego mucho más elevado que el de los principales aspirantes a desbancarlo del trono, incluido el alemán Alexander Zverev, el primer sembrado.

- ¿Un renacer de Tsitsipas? -

Pasando todavía de puntillas, el ruso Daniil Medvedev despachó al francés Arthur Rinderknech por un doble 6-3 y sigue sin ceder un set en el torneo, que conquistó en 2021.

En un duelo entre argentinos, Tomás Etcheverry frenó el asombroso recorrido de Mariano Navone, verdugo de Novak Djokovic y Matteo Berrettini, con un rotundo 6-4, 6-4 y 6-3.

Etcheverry jugará sus primeros octavos del US Open frente al estadounidense Alex Michelsen, que batió también en tres sets al español Daniel Mérida.

En el capítulo de las resurrecciones, el griego Stefanos Tsitsipas superó al checo Jiri Lehecka y se metió por primera vez en la cuarta ronda de Nueva York, que ya es su mejor resultado en un Grand Slam en los dos últimos años.

- "Alguien está fumando marihuana" -

En la rama femenina, Sabalenka dio cuenta de la uzbeka Kamilla Rakhimova (92º) por 6-3 y 6-4 sin ceder una sola pelota de break.

El próximo de la bicampeona será la estadounidense Taylor Townsend, que venció a la rusa Diana Shnaider, verdugo precisamente de Sabalenka en cuartos de Roland Garros.

La número uno mundial dejó una de las anécdotas del torneo cuando, antes de sacar en el tercer juego, se giró a la grada para protestar por un inusual olor.

"Alguien está fumando marihuana. ¿Te molesta (hacer algo)? Porque es muy fuerte", pidió Sabalenka a la jueza de silla.

Frente a la prensa relató el breve intercambio que tuvo con los espectadores en la pista Louis Armstrong, la segunda mayor del complejo.

"Les dije algo como: 'Chicos, pueden hacer lo que quieran, fumar lo que quieran, relajarse todo lo que puedan pero, por favor, no lo hagan cerca de las pistas de tenis", explicó.

"No sé si venía del público o de fuera, porque el viento lo lleva hacia el estadio. Solo espero que se fijen un poco más en esas cosas", pidió.

En los últimos años, numerosos tenistas se han pronunciado sobre el aroma a marihuana, cuyo consumo es legal en Nueva York desde 2021, que flota ocasionalmente en algunas pistas de Flushing Meadows.

La estadounidense Jessica Pegula, número tres mundial, siguió los pasos de Sabalenka con un trabajado triunfo ante otra subcampeona del torneo, la canadiense Leylah Fernández.

La puerta de salida la tomaron la checa Karolina Muchova, subcampeona de Wimbledon, que sucumbió ante la local Eva Navarro al igual que hizo la ucraniana Elina Svitolina frente a la rusa Anna Kalinskaya.

- Serena y Williams rozan victoria -

La función nocturna le perteneció a Serena y Venus Williams, que volvían a jugar juntas por primera vez desde la edición de 2022.

Las hermanas estadounidenses, ganadoras de 14 títulos de Grand Slam en dobles, estuvieron muy cerca de superar el debut frente a la china Chan Hao-Ching y la australiana Maya Joint.

Serena y Venus, de 44 y 46 años, llegaron a dominar por 5-0 el supertiebreak del tercer set, a 10 puntos, pero varios errores permitieron que Chan y Joint aguaran la fiesta de los más de 20.000 aficionados de la mayor y más ruidosa cancha de tenis del mundo.

La dupla se impuso por 6-3, 6-7 (6/8) y 7-6 (10/7) después de tres horas y dos minutos de un conmovedor esfuerzo de las leyendas estadounidenses.

Para Serena Williams, campeona de 23 Grand Slams en individuales y para muchos la mejor tenista de la historia, fue su primer partido desde 2022 en el US Open, cuando se despidió de las pistas.

Cuatro años después decidió retomar la raqueta y regresó al circuito a mitad de temporada en Wimbledon, donde perdió su debut también ante Joint.

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