El argentino Cerúndolo tumba a Fritz y se cuela en octavos del US Open

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El argentino Francisco Cerúndolo remontó dos sets en contra para batir el sábado al estadounidense Taylor Fritz, subcampeón del US Open en 2024, y acceder a los octavos de final del Grand Slam de Nueva York.

Cerúndolo, número 25 del ranking mundial, cedió los primeros sets por 3-6 y 4-6, pero resurgió con parciales de 6-3, 6-4 y 6-4 ante la decepción del público de la pista central de Nueva York.

"No sé cómo lo hice", reconoció el mayor de los hermanos Cerúndolo en la entrevista sobre la cancha. "Taylor es un jugador de primer nivel. Ha disputado una final aquí. Sé lo difícil que es jugar contra él. Ganar aquí en mi primera vez en la pista (Arthur) Ashe es fantástico".

Cerúndolo se estrenará en los octavos de final de Flushing Meadows uniéndose a su compatriota Tomás Etcheverry. Serán la primera dupla argentina en esa fase desde que la jugaran Juan Martín del Potro y Diego Schwartzman en 2017.

Su próximo rival será el belga Alexander Blockx, que selló otra inesperada victoria frente al taliano Flavio Cobolli, quinto sembrado.

Fritz, décimo de la ATP, parecía tener el duelo bajo completo control con el apoyo de los más de 20.000 aficionados de la mayor cancha de tenis del mundo.

Cerúndolo se presentó en Flushing Meadows tras una desastrosa gira de pista rápida y en segunda ronda necesitó también de cinco sets ante el veterano Jan-Lennard Struff.

Pero cuando Fritz lo tenía prácticamente noqueado, con dos sets y un break de ventaja, Cerúndolo se rebeló ante la eliminación.

El argentino le devolvió el quiebre para empatar 1-1 y su tenis fue tomando temperatura y sembrando la inquietud en el excampeón de Indian Wells.

Cerúndolo ya había vencido a Fritz en 2023 en Roland Garros, en su única victoria frente a un Top-10 mundial en un Grand Slam.

- "Lo siento" -

El californiano, que no perdía ante su afición antes de cuartos desde 2022, tuvo una última ocasión de salvarse con el marcador 4-4 en el último set y tres pelotas de break a favor.

Pero Cerúndolo las neutralizó y a continuación le rompió el servicio para sellar el triunfo con un grito de liberación.

"Él estaba jugando mucho mejor que yo en los dos primeros sets. Era muy agresivo. Yo no me sentía nada cómodo", relató Cerúndolo. "Después de romperle el servicio en el tercero, empecé a meterme en el partido poco a poco. Y en el cuarto y el quinto jugué un tenis realmente bueno".

En tres horas y 40 minutos, el argentino completó una de las sorpresas del torneo y dejó al tenis estadounidense sin una de sus mejores bazas para conquistar el título masculino por primera vez desde 2003.

"Espero que disfrutaran aunque no soy el local. Lo siento", dijo Cerúndolo en un mensaje de consuelo a los espectadores.

gbv/ma