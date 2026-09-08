Sabalenka y Tiafoe logran una jornada histórica en el US Open

Aryna Sabalenka en acción durante el US Open. ( EFE/EPA/CRISTÓBAL HERRERA-ULASHKEVICH )

La bielorrusa Aryna Sabalenka resistió este martes una prueba de fuego ante la checa Linda Noskova para avanzar a sus sextas semifinales seguidas del Abierto de Estados Unidos y mantenerse un día más en el liderato del tenis femenino.

Sabalenka remató a la campeona de Wimbledon en el super tiebreak final, al igual que hizo después el estadounidense Frances Tiafoe ante su compatriota Alex Michelsen después de remontar dos sets en contra.

Big Foe espera en semifinales al ganador del duelo nocturno entre el también estadounidense Ben Shelton y el español Carlos Alcaraz, vigente campeón.

Esta trepidante jornada de cuartos de final en Nueva York arrancó con el triunfo de Sabalenka ante Noskova por 7-6 (7/1), 3-6 y 7-6 (10/7).

La bicampeona bielorrusa sigue sin perderse unas semifinales de US Open desde 2020.

Su último obstáculo hacia su cuarta final consecutiva salía del otro cruce de cuartos del martes entre las estadounidenses Jessica Pegula y Emma Navarro.

Sabalenka también necesitaba el triunfo para mantener opciones de seguir como número uno mundial, para lo que está obligada a ganar el título y que Elena Rybakina no alcance las semifinales.

Todos sus cálculos estuvieron a punto de saltar por los aires ante Noskova, que a los 21 años ha trasladado a las pistas rápidas de Nueva York su enorme talento en hierba.

Con un recital al servicio (18 aces) y mucha sangre fría, la checa no se vino abajo cuando cedió el primer set en el tiebreak tras haber empezado 4-1 abajo.

Noskova le arrebató después el primer set en todo el torneo a Sabalenka y la puso contra la pared en el parcial definitivo al adelantarse por 4-2.

Esfuerzo al límite

Con todo en juego, Sabalenka sacó su garra para llevar el partido a un taquicárdico super tiebreak, en el que ambas se devolvieron golpe a golpe hasta un fulminante ace en segundo saque de la bielorrusa para sellar el triunfo.

"Qué batalla, qué increíble jugadora es ella. Me esforcé hasta el límite en este partido", reconoció Sabalenka antes de explicar la fórmula que encontró para escapar.

"Honestamente pensé que el partido se había acabado y eso me ayudó a relajarme e ir por mis golpes", explicó la número uno, imbatida en sus 10 últimos tiebreaks disputados en el US Open.

"Definitivamente podría haber tomado decisiones distintas en esos momentos cruciales", lamentó Noskova. "Pero Aryna jugó el mejor tenis que pudo en esos momentos, no me lo puso fácil".

Número uno abierto

Tras sus tempranas despedidas en Roland Garros y Wimbledon, Sabalenka vuelve a imponer la ley en su feudo de Flushing Meadows, donde solo cuenta una derrota en sus últimos 26 partidos.

Su triunfo ante Noskova le permite dormir una noche más en la cima del tenis femenino, que ocupa desde octubre de 2024.

El miércoles, Elena Rybakina puede desalojarla del liderato si vence a la china Zheng Qinwen, la gran sensación del torneo.

Si Rybakina fallara ante Zheng, abriría la puerta del número uno a tres jugadoras: Sabalenka, Pegula y Coco Gauff, todas ellas obligadas a ganar el título.

Tiafoe obra un milagro

En la rama masculina, Carlos Alcaraz pasaba en la noche su primer gran test frente a la figura local Ben Shelton.

La estrella española vuela en la defensa del título del US Open a pesar de los más de cuatro meses de inactividad con los que llegó por una lesión de muñeca.

Shelton, que definió como "sobrehumano" el rendimiento actual de Alcaraz, prometió a sus aficionados público una batalla de "fuegos artificiales" en la que confía en llevar al límite el físico del español.

El ganador enfrentará en semifinales al estadounidense Frances Tiafoe, que logró una épica victoria ante el joven Michelsen por 5-7, 3-6, 7-5, 6-3 y 7-6 (10/6).

Big Foe llegó a estar dos sets y 5-4 abajo pero un tembloroso Michelsen se disparó en el pie con dos doble faltas seguidas cuando servía para sellar el mayor triunfo de su carrera.

Tiafoe aprovechó la rendija para hilar una remontada que culminó en el super tiebreak después de cuatro horas y 39 minutos.

Michelsen, de 22 años, se derrumbó entre lágrimas por la brutal derrota en brazos de Tiafoe.

"En cuanto lo abracé, vi que ya estaba llorando", relató Tiafoe a ESPN. "Estamos muy unidos, siempre hemos tenido una gran relación. Es uno de mis mejores amigos en el circuito".

"He estado ahí y sé lo mucho que duele. Es algo con lo que sueñas", explicó.

Con este triunfo Tiafoe se ganó una tercera oportunidad en semifinales tras sus derrotas de 2022 ante Alcaraz y de 2024 frente a Taylor Fritz.