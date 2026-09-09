El ruso Khachanov avanza a semis del US Open tras abandono de Blockx
"Creo que hoy mi cuerpo simplemente se rindió", expresó el tenista belga
El ruso Karen Khachanov accedió este miércoles a sus segundas semifinales del Abierto de Estados Unidos al vencer al belga Alexander Blockx, que se retiró cuando estaba dos sets abajo.
Khachanov, número 50 de la ATP, dominaba por 6-2, 7-5 y 3-2 cuando Blockx (34º) tiró la toalla por los problemas físicos que llevaban martirizándolo desde el partido anterior ante el argentino Francisco Cerúndolo.
"Creo que hoy mi cuerpo simplemente se rindió", se resignó Blockx, que por primera vez había avanzado a unos cuartos de Grand Slam.
Blockx, primer belga entre los ocho mejores de Flushing Meadows, ya había necesitado de medicación por un dolor en las costillas que casi lo lleva al retiro ante Cerúndolo.
Dos días después, frente a Khachanov recibió también atención médica en el pie izquierdo y en la zona lumbar.
Al entregar el segundo set, tras varios juegos con la movilidad muy limitada, Blockx recibió masajes en la espalda y en los abdominales.
El belga, de 21 años, siguió intentándolo y ganó dos juegos en el tercer set pero, al ser adelantado por Khachanov con un break, anunció su retiro tras una hora y 38 minutos de juego.
"Estaba simplemente esperando a que él me hiciera un quiebre", confirmó ante la prensa. "Lo estaba pasando realmente mal físicamente. Contra Francisco estuve a punto de retirarme y hoy fue empeorando cada vez más".
"Seguía sintiendo mucho la costilla, la pierna. Luego, en el segundo set se me bloqueó un nervio en la espalda, lo que hacía aún más difícil moverme", describió. "Nunca sabes lo que puede pasar. Yo estuve esperando hasta el final pero no quise arriesgarme a empeorar más de lo que ya estaba".
Khachanov le deseó "una veloz recuperación, vi que estaba sufriendo en todo su cuerpo"."Yo estaba muy bien preparado para este partido, pero no era fácil", admitió.
"Por un lado creo que estaba dominando desde el principio pero veía que sufría cada vez más", señalo este ex número ocho del mundo.
El ruso, derrotado en semifinales de 2022 por Casper Ruud, tendrá una nueva oportunidad el viernes frente al ganador del último cruce de cuartos, este miércoles, entre el alemán Alexander Zverev y el neerlandés Botic van de Zandschulp.