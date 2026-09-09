Rybakina amarra el número uno y unas semifinales del US Open ante Gauff

Elena Rybakina de Kazajistán en acción contra Qinwen Zheng de China durante el partido de cuartos de final individuales femeninos del Abierto de Estados Unidos de Tenis en Flushing Meadows, Nueva York, EE. UU., 9 de septiembre de 2026. ( EFE/EPA/SARAH YENESEL )

La kazaja Elena Rybakina se aseguró este miércoles convertirse en la próxima número uno del tenis femenino al clasificar a las semifinales del US Open, donde le espera la estrella local Coco Gauff.

En la otra semifinal femenina ya estaban instaladas la bielorrusa Aryna Sabalenka, dueña del número uno hasta este miércoles, y la estadounidense Jessica Pegula.

De esta forma, a diferencia del imprevisible torneo masculino, las semifinales femeninas fueron copadas por las cuatro primeras sembradas por segunda vez en la historia del US Open, después de que también ocurriera en 1975.

Este pleno no sucedía en un Grand Slam desde 2009 en Wimbledon.

Rybakina tenía garantizado asaltar por primera vez el liderato de la WTA, que Sabalenka ocupaba desde octubre de 2024, si se metía entre las cuatro mejores de Nueva York.

La kazaja culminó el ascenso con un triunfo por 3-6, 6-1 y 6-4 ante la china Zheng Qinwen, campeona olímpica en París 2024 y gran sensación en Nueva York.

"Significa mucho, por supuesto, pero no pienso tanto en ello", dijo Rybakina ante la prensa.

"Es un gran logro, y siento que es algo para apreciar y pensar en ello aún más cuando termines tu carrera, ahora hay que seguir adelante", reflexionó.

"Nunca sabes cuánto tiempo vas a mantenerte ahí. Todavía quiero seguir ganando títulos, así que todos mis pensamientos están puestos solo en el próximo partido", subrayó la jugadora nacida en Moscú.

A los 27 años y 89 días, se convirtió en la segunda jugadora más veterana en alcanzar por primera vez el liderato de la WTA, solo por detrás de la alemana Angelique Kerber (28 años).

Fin de trayecto para Zheng

Las cuatro semifinalistas tenían opciones de auparse al liderato de la WTA pero Rybakina era la única que dependía de sí misma.

De haber fallado ante Zheng, hubiera abierto la puerta a sus rivales para que tomaran la cima conquistando el título.

Pero la kazaja, ganadora de Wimbledon en 2022 y del Abierto de Australia este año, no dejó pasar otra ocasión después que una lesión de tobillo frustrara el asalto en el WTA 1000 de Cincinnati, cuan

Ante Zheng, Rybakina cedió su primer set de todo el torneo pero después elevó su nivel para igualar el marcador y, tras resistir una peligrosa pelota de break en el tercer set, cantar victoria tras dos horas y 14 minutos.

Para la china fue el final de su torneo de regreso a la élite tras la larga recuperación de la lesión de codo del año pasado.

El corazón de Coco

En otra de las muchas remontadas en cuartos, Coco Gauff salvó dos pelotas de partido para vencer a la joven rusa Mirra Andreeva por 2-6, 7-6 (9/7) y 6-2.

La estadounidense sigue ilusionando a su enorme afición al meterse en semifinales por primera vez desde 2023, año de su primera coronación en el Grand Slam de su país.

A la estadounidense, que no se había dejado un set en este torneo, le asaltaron sus antiguos problemas al servicio en este pulso entre las dos últimas campeonas de Roland Garros.

Andreeva se adjudicó el primer set con autoridad y el segundo desembocó en un tiebreak en el que dejó escapar con vida a Gauff al desperdiciar dos pelotas de partido con dos golpes de derecha fallidos.

La rusa, ganadora de su primer Grand Slam en junio en Roland Garros, no se recuperó de esta ocasión perdida y, completamente ofuscada, permitió que Gauff llegara a la meta y lo celebrara con golpes de pecho repleta de orgullo.

"Solo intentaba salir de la pista sin arrepentimientos", dijo después Gauff.

Khachanov espera por Zverev

Cuando arrancó la jornada, en Flushing Meadows todavía resonaba la eliminación del español Carlos Alcaraz a manos del local Ben Shelton, en un juego finalizado pasadas las tres y media de la madrugada.

La caída del vigente campeón aseguró que el domingo habrá un nuevo monarca del US Open.

Shelton tratará el viernes de hacerse un puesto en esa final frente a su amigo Frances Tiafoe, ambos pugnando por ser el primer campeón estadounidense desde Andy Roddick en 2003.

Este miércoles, por el otro lado del cuadro, el alemán Alexander Zverev cargaba con la mochila de favorito ante el neerlandés Botic van de Zandschulp (70º de ATP).

El ganador enfrentará en semifinales al ruso Karen Khachanov, que avanzó tras retirada del belga Alexander Blockx cuando estaba dos sets abajo.

Khachanov, semifinalista en 2022, dominaba por 6-2, 7-5 y 3-2 cuando Blockx (34º) tiró la toalla por problemas en la espalda y pie que lo llevaban martirizándolo desde el primer parcial.