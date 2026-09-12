"Siempre creí que era posible", dice Rybakina sobre su ascenso a la cima

Elena Rybakina (D) de Kazajistán posa con el trofeo de campeonas junto a Aryna Sabalenka de Bielorrusia tras ganar la final individual femenina del Campeonato de Tenis Abierto de Estados Unidos en Flushing Meadows, Nueva York, EE. UU., el 12 de septiembre. ( EFE/EPA/SARAH YENESEL )

La kazaja Elena Rybakina dijo el sábado que siempre confió en que podía alcanzar el número uno del tenis femenino y el título del US Open, torneo para el que tuvo que recuperarse a contrarreloj de una lesión.

A sus 27 años, la kazaja ha firmado la mejor temporada de su carrera logrando dos de los cuatro trofeos de Grand Slam: el Abierto de Australia y el US Open, ambos en finales ganadas a Aryna Sabalenka.

"Siempre creí que era posible", dijo una radiante Rybakina tras ganar el título de Nueva York.

"Hemos conseguido muy buenos resultados. Por supuesto, no todos los años son iguales. Gané Wimbledon en 2022 y después no gané ningún Grand Slam, pero al año siguiente llegué a la final del Abierto de Australia. Creo que siempre hemos estado ahí, recordó.

"Siento que ahora tengo un gran equipo, gente estupenda a mi alrededor, y simplemente seguimos trabajando. Por fin ha dado sus frutos, y estoy muy orgullosa. Nunca es fácil", recalcó.

En Flushing Meadows, Rybakina nunca había pasado de los octavos de final y este año llegaba rodeada de dudas por la lesión en el talón que la obligó a abandonar durante el WTA 1000 de Cincinnati, sólo 11 días antes del inicio de la acción en Nueva York.

"No fue el mejor momento", remarcó. "La verdad es que no sabía cómo estar día a día. Llegamos a Nueva York, me hicieron una resonancia magnética y no se veía muy bien. Tuvimos que hablar con muchos médicos para saber qué debíamos hacer".

Apegada al plan

"De alguna manera elaboramos un plan y nos ceñimos a él, discutiendo cada día qué podíamos hacer. Durante siete días solo iba de mi habitación de hotel al gimnasio, pasaba allí tres horas, dedicándome mucho a la recuperación y a los tratamientos. Después seguí trabajando, pero no en la pista", relató.

Rybakina ya tenía asegurado asumir el lunes como número uno mundial, pero reconoció que fue "un alivio" saber que lo hará también como campeona del US Open.

"Será muy diferente despertarse a la mañana siguiente sabiendo que acabas de ganar el US Open y que has alcanzado el número uno del ranking, y es un alivio", afirmó.